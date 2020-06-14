Мультиартист держит в тайне подробности своего брака и не делится подробностями семейной жизни. Однако Монатик впервые решился рассказать, что женат на Ирине Демичевой восемь лет, а свадьбу влюбленные отпраздновали лишь вдвоем.

Подробностями супружеской жизни Монатик поделился в интервью для программы "Светская жизнь". Артист признался, что в этом году празднует восьмую годовщину брака с женой Ириной Демичевой, которая вместе со звездным мужем работает над совместным проектом Monatik, как менеджер.

Интересно В вышиванке с беременной женой: Монатик впервые показал любимую при надежде

Пара с нетерпением ждет юбилей супружеской жизни и десятую годовщину брака мечтает отпраздновать с размахом. Влюбленные мечтают отправиться в романтическое путешествие, которого у них не было после скромной свадьбы.

Как Монатик отпраздновал свадьбу?

Восемь лет назад Монатик и Ирина Демичева зарегистрировали брак, однако громкой свадьбы не справляли. Влюбленные были на церемонии в Загсе только вдвоем и отпраздновали знаковый день в ресторане. Молодожены заказали блюда, которые не позволяли себе ранее, "классно посидели, посмеялись", вспомнил певец. Он уже тогда воспринимал Ирину как близкого человека в своей жизни.

Я очень боюсь вставать, тосты там говорить и все эти моменты. Это точно не наше,

– высказался Монатик о громких свадьбах.

Стоит увидеть Архивное фото Монатика с женой покорило сеть: как пара выглядела 7 лет назад

Монатик впервые рассекретил детали свадьбы: смотрите видео онлайн