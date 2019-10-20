Монатик и Юрий Ткач появятся в выпуске "Танцы со звездами 2019": детали

Организаторы развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" не прекращают делать сюрпризы для поклонников. На днях стало известно, что в выпуске шоу появятся певец Монатик и актер Юрий Ткач. У каждого из них будет своя роль в прямом эфире.

Согласно анонсу "Танцев со звездами 2019", 9 выпуск шоу может войти в историю как один из самых нежных. На паркет участники будут выходить с маленькими танцорами. Кроме этого, на шоу вернутся представители предыдущего сезона проекта: экс-судьяМонатик и бывший участник Юрий Ткач.

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Артист исполнит песню "Каждый раз" и покажет потрясающую танцевальную постановку. Для выступления Монатик специально нашел свободное время и прервал международное турне. В Киев он вернулся сразу после концерта в Лондоне.

В то же время комедийный актер Юрий Ткач станет ведущим балкона. Каждый раз эту роль примеряет новый артист. Так, ведущими балкона уже были Потап с сыном Андреем, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Леся Никитюк, Надежда Матвеева, Олег Винник и другие.

Это такое волнение и необычное ощущение, когда уже не танцуешь, а на балконе все ведешь,

– прокомментировал Юрий Ткач.

В новом выпуске "Танцев со звездами 2019" актер будет встречать участников после выступлений, ставить им каверзные вопросы и будет ожидать оценки судей. А вот вести шоу будут неизменные ведущие – Тина Кароль и Юрий Горбунов.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?​

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.