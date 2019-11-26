Монатик и Серега снимают совместный клип: появились первые кадры

Хотя в сети подозревают, что рэпер Серега и Монатик враждуют между собой, знаменитые артисты доказывают обратное. Появились первые кадры со съемочной площадки, где певцы работали над совместным клипом.

Сейчас ни Монатик, ни Серега не комментируют снимков, которые опубликовали режиссеры будущего ролика. Вероятно, вскоре певцы порадуют своих поклонников дуэтной композицией, которая и станет очередным подтверждением их дружеских отношений.

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Согласно предварительной информации, ролик снимали в Харькове. Перед камерой Монатик появился в стильном наряде и шляпе. Рэпер Серега, который уже давно отказался от спортивной одежды, также удивит зрителей классическим костюмом. Когда же состоится премьера клипа и какую песню артисты выбрали для дуэта – пока неизвестно.



Монатик и Серега готовят совместный клип​ / Instagram / @_kiwi_pro



Съемки нового клипа Монатика​ / Instagram / @_kiwi_pro



Сотрудничество Монатика и Сереги / Instagram / @_kiwi_pro

Что известно о "вражде" между артистами

Впервые Дмитрий Монатик и рэпер Серега встретились на кастингах шоу "Х-фактор". Тогда перспективный артист только шел к мировой славе и не мог определиться, что лучше выбрать: пение или танцы. Оба хобби он умело соединил во время своего конкурсного выступления. Однако Серега заявил, что Монатику никогда не стать известным певцом. Впоследствии рэпер пояснил, что фразу журналисты вырвали из контекста, а на проекте он позволил коллеге пройти в следующий этап шоу.

Смотрите выступление Монатика на "Х-факторе": видео

Интересно, что именно участие в "Х-факторе" стало замечательной ступенью в карьере Монатика. Теперь артист с легкостью собирает стадионные концерты и пишет качественную музыку, которую слушают и за рубежом.

С Серегой Монатик встретился на шоу "Танцы со звездами 2019". На этот раз они поменялись местами, ведь певец был судьей одного выпуска проекта, а рэпер – участником. Именно в прямом эфире артисты и договорились о будущем сотрудничестве и через несколько месяцев воплотили творческую коллаборацию.