LOVE IT ритм: Монатик презентовал третий сольный альбом

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MONATIK - LOVE IT ритм слушать новую песню с нового альбома
Монатик выпустил альбом "LOVE IT ритм" / Фото из открытых источников

Популярный украинский мультиартист Монатик представил свою новую музыкальную пластинку под названием "LOVE IT ритм". Это уже третий альбом исполнителя за время его карьеры.

Презентация нового альбома состоялась за две недели до масштабного выступления Монатика с программой Stadium Show на НСК Олимпийский, что отгремит 1 июня.

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Это не альбом, это жизнь. Жизнь длиной в 33 года. Посвящается всем, кто однажды решился, или все же решится покинуть зону комфорта, родной город и начнет бежать не от проблем, а на встречу к мечтам...
– трогательно прокомментировал выход своего альбома Монатик в Instagram.

Монатик – LOVE IT ритм: дивитись відео онлайн

В альбом LOVE IT ритм вошло 20 треков, а сам альбом состоит из INTRO и OUTRO частей, что еще больше погружают слушателя в музыкальные композиции. В составе лонгплея артиста есть несколько ранее заявленных песен, таких как "То, от чего без ума", "Цей день", "LOVE IT ритм", "Все что мне нужно", "Vitamin D" и другие. Прослушать альбом уже можно на популярных музыкальных сервисах Apple Music, Deezer, Google Play Music и других.


Монатик выпустил альбом "LOVE IT ритм" / Пресс-служба

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Теги: LifeStyle Музыка Монатик
Источник: LifeStyle 24
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