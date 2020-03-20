Монатик на карантине уделил время жене и детям: видео

При современных обстоятельствах украинцы вынуждены отказаться от привычного ритма жизни и проводить время дома. Отечественный шоу-бизнес не стал исключением. Жена популярного певца Монатика показала, как звездная семья проводит время на карантине.

Монатик, достигший потрясающего успеха далеко за пределами Родины, тщательно скрывает личную жизнь. Артист очень редко публикует семейные фото и делится семейными подробностями.

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Несмотря на кропотливую работу в музыкальной индустрии, певец мало времени проводит с детьми и женой. Однако карантин, который поставил на паузу весь украинский шоу-бизнес, позволил знаменитостям насладиться отдыхом в семейном кругу.

Так, на личной странице в инстаграме любимая Монатика Ирина продемонстрировала, как их семья придерживается мер безопасности в разгар распространения смертельного вируса. Папа двух маленьких сыновей устроил потомкам развлечения на свежем воздухе в собственном дворе. Дети наслаждаются батутом, а родители аккумулируют энергию на вдохновение для новых творческих идей.

Хроники #карантина или наконец полностью посвящены семье и детям... и миллионам идей в голове,

– написала Ирина Демичева.

Заметим, по состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три из них – летальные, а один пациент, из ставших эпицентром болезни Черновцов, поборол болезнь и вернулся домой.



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