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Монатик объявил кастинг на съемки в новом клипе: где и когда он состоится

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Дмитрий Монатик / Instagram / @monatik_official

Популярный украинский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик вернулся с отдыха. После отпуска в экзотической стране артист продолжает неустанно работать. Музыкант планирует съемки нового клипа.

Дмитрий объявил кастинг, который состоится 2 февраля. Ищут молодых людей для массовки, которые смогут попасть в новую видеоработу исполнителя. Об этом певец сообщил на своей инстаграм-странице.

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В анонсе, опубликованном Дмитрием, указано, что каждый может попробовать попасть в клип известного музыканта. Ищут парней и девушек в возрасте от 18 до 40 лет. Главное требование – пластичность или индивидуальный стиль.

Где: г. Киев, ул. Александра Довженко, 3
Когда: 2 февраля в 16:00.

Monatik LOVE IT ритм: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Монатик
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