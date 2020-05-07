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Монатик очаровал сеть фотографиями с сыновьями

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Монатик
Монатик / Instagram / @monatik_official

Популярный украинский певец Монатик, как и другие звездные родители, на карантине проводит время вместе с женой и детьми. Но не забывает о своем творчестве. На днях артист поделился волшебными фотографиями, где запечатлен с сыновьями в собственной студии.

Кадрами на личных страницах в инстаграме поделилась жена музыканта Ирина и сам Монатик. Трогательные фото и видео быстро захватили сеть и вызвали активные обсуждения.

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Дмитрий вместе с сыновьями Платоном и Даниилом позируют на диване. Они рассматривают разнообразные награды на полочках. Звездная пара не показывает лица своих малышей, поэтому они изображены со спины.

Трое одеты в стильную спортивную одежду и черные шапки. Также на видео видно, как Монатик наигрывает мелодию.

Наш папа очень скучает по бешеному ритму и любимой работе. Приехали получить впечатление,
– написала в публикации Ирина.

Для просмотра видео листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

Певец на своем аккаунте распространил такие же снимки и отметил, что на них изображены любимые и важнейшие посетители студии. Он очень любит своих сыновей и ценит каждую минуту, проведенную вместе с ними.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные дети Звездные родители Монатик LifeStyle
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