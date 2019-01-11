Монатик показал редкое фото со своими сыновьями: чудесный кадр

Популярный певец Монатик тщательно оберегает свою семью от излишнего внимания общественности и СМИ. Поэтому крайне редко в его блоге появляются кадры с сыновьями или женой Ириной.

Однако в воскресенье, 10 февраля, артист решил порадовать своих поклонников в Instagram. Монатик опубликовал очаровательное семейное фото, на котором видно двух маленьких сыновей певца.

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Перед камерой звездная семья позировала спиной, поэтому лиц мальчиков не видно. Монатик сел на кресло у белого пианино, сверху которого разместились фото и награды артиста. Сыновья певца не стояли в стороне, а помогали звездному папочке творить новую музыку.

Прекрасное утро воскресенья. Дописываем альбом в шесть рук,

– с юмором написал Монатик.

Ранее Монатик объяснял журналистам, что не хочет выставлять свою личную жизнь на суд общественности. Он признался, что его дети должны сами выбрать, хотят ли они популярности. И только по просьбе сыновей Монатик когда-то, возможно, покажет их лица.

"Считаю, если дети захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должен быть их личный выбор", – заявлял Монатик.