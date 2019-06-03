Монатик рассекретил имена своих сыновей оригинальным способом

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Монатик назвал имена своих детей
Монатик назвал имена своих детей / www.rbc.ua

Популярный певец Монатик (Дмитрий Монатик) крайне редко говорит о своей семье, особенно, если речь идет о его потомках. Так артист пытается уберечь их от излишнего внимания прессы и публичности. Однако интрига относительно сыновей певца несколько возросла: Монатик впервые рассекретил имена, выбрав для этого оригинальный способ.

Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который охотно публикует свои фото, однако крайне редко хвастается семейными снимками. Особую секретность он сохраняет относительно своих потомков: до сих пор артист не показал лицо потомков и заявил, что сделает это только с их согласия.

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На днях Монатик выпустил свой сольный альбом "LOVE IT Ритм", который уже приобрели тысячи сторонников. Но меломанов ожидал сюрприз – в конце пластинки в outro певец рассказал, как представляет свою старость с женой, и впервые назвал имена своих детей.

"Надеюсь, через 30 лет я, счастлив дед, вместе с нашими семьями сяду за стол, послушаю этот текст, полный счастьем веселья. Старший успешный, младший успешный, все же такие мечтатели. Хорошие до невозможности. Это от матери. Знаете, иногда невозможно словами завершить, музыка может помочь. Аросто послушайте. Когда нелегкий выбор, глубже вдохните и к сердцу прислушивайтесь, просто послушайте... Это от души, для Дани и Платоши", – завершил он такими словами альбом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Воспитанию потомков Монатик уделяет очень большое внимание. Вместе с тем сыновья поддерживают его во все сложные минуты. Так, перед подготовкой к первому стадионному концерту дети пришли на репетиции своего звездного отца. Ранее же артист показывал, как Платон и Даниил помогают писать музыку, сидя у пианино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Монатик
Источник: LifeStyle 24
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