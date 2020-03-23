Монатик рассказал о подготовке к "Голосу страны 10" в условиях карантина

Популярный украинский певец занял судейское кресло юбилейного сезона шоу "Голос страны". Учитывая пандемию коронавирса, съемки проекта приостановлены. Однако Монатик убеждает, что его команда давно начала подготовку к прямым эфирам и готова к выступлению в любое время.

В современных обстоятельствах все представители отечественного шоу-бизнеса перенесли свою деятельность на просторы интернета. Не стал исключением и судья "Голоса страны 10" Монатик, который во время разговора с ведущими "Завтрака с 1+1" рассказал о подготовке к прямым эфирам.

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Вчера, 22 марта, в эфир вышел 10 выпуск шоу "Голос страны 10", в котором сошлись в нокаутах участники команды Монатика. В результате музыкального состязания участие в проекте продолжили четыре вокалиста – Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман и Мелен Пасса. Несмотря на то, что репетиции с тренерами отменены, артист убедил, что его команда вполне готова к выступлениям.

Он не скрывает, что является фанатом каждого из вокалистов: "Они замечательные люди, с которыми хочется нырять и купаться в музыке. Не хочется, чтобы этот путь заканчивался". Звездный тренер отметил, что на этой неделе планирует начать виртуальные репетиции с претендентами на победу своей команды.

Мы готовились к следующему этапу, к прямым эфирам, очень заранее, поскольку эти съемки были очень давно. В принципе, мы готовы. А сейчас нам надо онлайн все немножечко доточить,

– ответил Монатик.

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Кроме того, исполнитель рассказал, что все время на карантине планирует уделить семье, которая уже несколько дней вместе изолировалась в своем доме: "Мы придерживаемся карантинных советов. Карантин – это такое время интересное, когда на все хочется посмотреть со стороны, переоценить, насколько важен каждый день, насколько важно не терять свое время, ценить друг друга и быть с семьей".