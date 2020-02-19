Монатик стал единственным украинским артистом, которого пригласили на British Awards 2020: фото

В Лондоне прошло знаковое светское событие – награждение премиями лучших британских артистов. За ходом British Awards 2020 наблюдали миллионы людей благодаря онлайн-трансляции, а вот звездам повезло быть очевидцами мероприятия. Среди приглашенных гостей был и украинский артист Монатик.

Певец стал единственным представителем отечественного шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году. Кроме Монатика, на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов - Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группа Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония British Awards 2020, по традиции, прошла на стадионе О2, в Лондоне.

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Для этого особого мероприятия Монатик выбрал пиджак от популярного бренда Stella McCartney, укороченные брюки и блейзер. Монохромный черный образ украинский певец дополнил оригинальной шляпой Alexander Wang и ботинками Balenciaga.

"Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковых Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути", – поделился впечатлениями Монатик.



Монатик на церемонии British Awards 2020 / Instagram / @monatik_official

Не забыл в этот вечер Монатик и о человеке, который поддерживает его на протяжении всей вокальной карьеры – жене Ирине Демичевой. Именно с ней артист красовался на красной дорожке British Awards 2020. Знаменитая украинская красавица решила также выделиться среди звездных гостей, выбрав костюм от отечественного дизайнера Ивана Фролова.



Монатик стал приглашенным гостем британской премии / Elle



Монатик с женой Ириной в Лондоне / Instagram / @monatik_official