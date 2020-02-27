Монатик тронул сеть клипом к песне "Сильно": эффектное видео

Популярный украинский певец Монатик ловко сочетает гастрольный график, участие в развлекательных проектах, в частности, "Голосе страны-10", и творчество. 26 февраля артист презентовал клип к песне "Сильно", который уже успел растрогать его поклонников.

Известно, что лирическую композицию Монатик посвятил своей жене – Ирине Демичевой. И хоть в ролике знаменитая украинка не предстанет, видео все же привлекло внимание пользователей сети.

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На съемки артист пригласил привлекательную модель Анну Шуть, которая погружается в виртуальный мир. Совместно с режиссером Таней Муиньо Монатик решил показать магичность влюбленности, когда человеку кажется, что встреча любимой – это всего лишь красочный сон.

"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно. Ничего вокруг не существует. Только невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно со всех ракурсов. В любое время. Красота, которая не знает границ, страхов и конца, та, что пробуждает в вас творца, портреты которой хочется рисовать снова и снова для того, чтобы эмоции, которые она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни. Как же прекрасно, даже проснувшись, понять, что сон был лишь слегка гиперболизирован своими красками и отсутствием гравитации, а все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому – любовь", – отметил Монатик.

Привлекательная Анна Шуть предстает перед зрителями в розовом костюме с корсетным верхом. По сюжету, девушка падает в бездну и попадает в виртуальный мир, где в процессе падения примеряет маски и меняет имидж. Однако это всего лишь сон влюбленной женщины, которую возвращает в реальность Монатик.

Это твой портрет. Вернее, процесс его создания и эмоция, застывшая навсегда в этой мелодии, пока ты паришь в счастливом сне. Если бы слова смогли стать картиной, я бы нарисовал тебя именно такой. Очень красивой,

– добавил Монатик.

Лирический трек "Сильно" вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". Именно с этой пластинкой Монатик устроил большое турне по городам Украины и миру.

Смотрите клип к песне Монатика "Сильно": видео

Монатик – "Сильно": текст песни

Облака наверняка рисуют рожицы.

Пока ты спишь, я смотрю в тиши, осторожничаю.

Улыбаешься, значит – видишь счастливое.

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая.

Такая сильно красивая.

Очень сильно красивая. Оу!

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так сильно.

Всё, что слышно – это только дыхание,

И слышать хочу я пьесы в сознании.

Я ловлю себя на мысли – ты та!

Вызываешь зависимость, что же так

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая.

Припев:

Я рад, так рад,

Так радуюсь сильно, такая сильно красивая.

Я рад, так радуюсь сильно, очень сильно красивая.

ак рад, так радуюсь сильно,

Я рад, так рад, так радуюсь сильно.

Буду думать опять: вот бы так навсегда!

Как всегда буду думать опять.

Буду думать опять: вот бы так навсегда!

Как всегда буду думать опять.

Опять!

Припев:

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Ну как-так может быть?

Я рад, так радуюсь сильно,

Очень сильно красивая!

Я рад, так рад так радуюсь сильно,

Ну как так может быть?

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так радуюсь сильно!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Ну как-так может быть?

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так радуюсь сильно!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Не хотел разбудить.