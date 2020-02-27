Монатик тронул сеть клипом к песне "Сильно": эффектное видео
Популярный украинский певец Монатик ловко сочетает гастрольный график, участие в развлекательных проектах, в частности, "Голосе страны-10", и творчество. 26 февраля артист презентовал клип к песне "Сильно", который уже успел растрогать его поклонников.
Известно, что лирическую композицию Монатик посвятил своей жене – Ирине Демичевой. И хоть в ролике знаменитая украинка не предстанет, видео все же привлекло внимание пользователей сети.
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На съемки артист пригласил привлекательную модель Анну Шуть, которая погружается в виртуальный мир. Совместно с режиссером Таней Муиньо Монатик решил показать магичность влюбленности, когда человеку кажется, что встреча любимой – это всего лишь красочный сон.
"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно. Ничего вокруг не существует. Только невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно со всех ракурсов. В любое время. Красота, которая не знает границ, страхов и конца, та, что пробуждает в вас творца, портреты которой хочется рисовать снова и снова для того, чтобы эмоции, которые она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни. Как же прекрасно, даже проснувшись, понять, что сон был лишь слегка гиперболизирован своими красками и отсутствием гравитации, а все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому – любовь", – отметил Монатик.
Привлекательная Анна Шуть предстает перед зрителями в розовом костюме с корсетным верхом. По сюжету, девушка падает в бездну и попадает в виртуальный мир, где в процессе падения примеряет маски и меняет имидж. Однако это всего лишь сон влюбленной женщины, которую возвращает в реальность Монатик.
Это твой портрет. Вернее, процесс его создания и эмоция, застывшая навсегда в этой мелодии, пока ты паришь в счастливом сне. Если бы слова смогли стать картиной, я бы нарисовал тебя именно такой. Очень красивой,
– добавил Монатик.
Лирический трек "Сильно" вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". Именно с этой пластинкой Монатик устроил большое турне по городам Украины и миру.
Смотрите клип к песне Монатика "Сильно": видео
Монатик – "Сильно": текст песни
Облака наверняка рисуют рожицы.
Пока ты спишь, я смотрю в тиши, осторожничаю.
Улыбаешься, значит – видишь счастливое.
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая.
Такая сильно красивая.
Очень сильно красивая. Оу!
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так сильно.
Всё, что слышно – это только дыхание,
И слышать хочу я пьесы в сознании.
Я ловлю себя на мысли – ты та!
Вызываешь зависимость, что же так
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая.
Припев:
Я рад, так рад,
Так радуюсь сильно, такая сильно красивая.
Я рад, так радуюсь сильно, очень сильно красивая.
ак рад, так радуюсь сильно,
Я рад, так рад, так радуюсь сильно.
Буду думать опять: вот бы так навсегда!
Как всегда буду думать опять.
Буду думать опять: вот бы так навсегда!
Как всегда буду думать опять.
Опять!
Припев:
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Ну как-так может быть?
Я рад, так радуюсь сильно,
Очень сильно красивая!
Я рад, так рад так радуюсь сильно,
Ну как так может быть?
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так радуюсь сильно!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Ну как-так может быть?
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так радуюсь сильно!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Не хотел разбудить.
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