Монатик украсил обложку глянца и рассказал о карантине: Время любить

Популярный украинский певец Монатик украсил обложку журнала Viva и в откровенном интервью, которое происходило в онлайн-режиме, рассказал, как проводит время на карантине, творческих планах и работе на проекте "Голос страны".

Любимец миллионов появился на диджитал-обложке украинского глянца. Журналистам издания Монатик рассказал, что изоляция – это время наслаждаться друг другом и любить. Монатик говорит, что отменил все планы и перешел в онлайн-режим. Сейчас нет дедлайнов и спешки, а есть время для семьи.

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На онлайн-страницах издания появились фотографии Монатика, которые были сделаны во время тура по США, а именно в Лос-Анджелесе. Фотосъемка состоялась еще до пандемии коронавируса в мире.

Монатик говорит, что счастлив, потому что сейчас может достаточно времени побыть с детьми. Они привыкли, что папа постоянно на гастролях, а сейчас ежедневно играют, читают книги, саморазвиваются – и это прекрасно.

С концертной программой он уже побывал более чем в 25 странах мира на разных континентах. Певец активно работает над творчеством, ставит новые цели и уверенно идет к ним. Однако на время пандемии коронавируса он и его команда отправились на карантин и придерживаются всех рекомендаций Минздрава. Но после вынужденных каникул поклонников ждет много новых творческих проектов.

Мы не хотим захватывать мир нашей музыкой. Нашей музыкой мы хотим открывать мир, от которого захватывает дух,

– отметил артист.

Исполнитель говорит, что благодарен за тот опыт, который получает на шоу "Голос страны". Ему удается поработать со многими талантливыми людьми и подготовка каждого выступления происходит в очень теплой и дружественной атмосфере.

Это однозначно мечтатели, настоящие "ритмоловы", которые открыты для творческих экспериментов. Это новое поколение музыкантов и создателей. Я верю в то, что каждый из них обязательно победит в жизни и добьется поставленной цели. Именно поэтому вместе с ними мы выпустили такой важный и мотивирующий трек – "Наш Голос",

– рассказал о своей команде Монатик.

Результат стильной фотосессии Монатика для Viva – смотрите дальше.



Монатик на диджитал-обложке журнала Viva / Фото: Viva.ua



Украинский исполнитель Монатик / Фото: Viva.ua



Стильный Монатик / Фото: Viva.ua



Монатик на скейте и в зеленой куртке / Фото: Viva.ua



Монатик в красной куртке / Фото: Viva.ua



Монатик на электросамокате / Фото: Viva.ua



Монатик со скейтом в руках / Фото: Viva.ua



Харизматичный исполнитель Монатик / Фото: Viva.ua