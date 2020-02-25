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Монатик вместе с участниками своей команды "Голоса страны" записал гимн телешоу: видео

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MONATIK / Instagram / @monatik_official

Известный украинский исполнитель, тренер юбилейного сезона проекта "Голос страны" Монатик в воскресенье, 23 февраля, полностью собрал свою команду талантливых вокалистов. Вместе с ними артист записал гимн шоу.

Во время шестого выпуска слепых прослушиваний на "Голосе страны" Монатик сформировал команду исполнителей, с которыми будет бороться за победу. Звездный тренер вместе со своими подопечными написал композицию "Наш голос", ставший неофициальным гимном проекта и на которую также представили клип.

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Видеоработу снимали на крыше Киевской крепости с видом на НСК "Олимпийский", где прошлым летом певец продемонстрировал незабываемое шоу и собрал поклонников из разных уголков Украины.

Это внезапная встреча совершенно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремятся к своим целям. Невероятный состав. Вашему вниманию представляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили зафиксировать нас молодыми и перспективными. С различными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем,
– написал Монатик на своей странице в инстаграме.

Команда Монатіка
Команда Монатика на "Голосе страны" / Фото: ТСН

Также певец поблагодарил участников, которые выбрали его команду и отметил, что среди них невозможно выбирать.

Ребята, вы потрясающие и безумно крутые. Вы лучшие из лучших,
– признался артист.

Руководитель "Больших развлекательных шоу "1+1" Владимир Завадюк прокомментировал презентацию неофициального гимна проекта: "Я очень благодарен Монатику за особое отношение к шоу. За создание нового. За веру. По мотивацию. Только ты мог написать такой саундтрек нового сезона "Голоса страны".

Команда Монатик 2020 – "Наш голос": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Монатик
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