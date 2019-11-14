MONATIK заинтриговал коллаборацией с Apple Music

6 Читати новину українською
MONATIK в офисе Apple Music
MONATIK в офисе Apple Music / Instagram /@monatik_official

Украинский певец отправился в мировой тур более чем по 20 странам мира. На своей инстаграм-странице MONATIK рассказал, что стал гостем глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе. Он стал первым артистом из СНГ, который посетил офис компании.

Украинский мультиартист MONATIK недавно отправился в мировой тур. В конце октября артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании – Indigo at the О2. В день концерта был объявлен sold out.

Читайте также: Кто из украинских звезд получил награду Elle Style Awards 2019: список победителей

Однако, не только концертами тешит себя MONATIK в американской части тура. Артист ведет переговоры о глобальном сотрудничестве с международной компанией Apple Music, разрабатывает коллаборации с арт-инсталляторами мирового уровня, посещает радиостанции в Штатах. Артист поделился этими новостями на своей странице в социальной сети.

Благодарен за приглашение Apple Music и Radio Beats 1. Совсем скоро много новостей и премьер,
– заинтриговал поклонников MONATIK.

MONATIK стал первым артистом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе.

Радиостанция Beats 1 входит в состав глобальной корпорации Apple Music. Главной особенностью станции является то, что вся музыка, которая играет в эфире, подбирается вручную ведущими специалистами в области музыки.

blog_ava
Скандал в "Слуге народа": Скороход заявляет о задержании ее мужа из-за голосования
сегодня
970
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Apple Монатик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня 15:03 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 23996
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 13:05 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 10119
Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
13 ноября 18:15 Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
Юлія Турелик 246
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
13 ноября 17:02 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 915
Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
13 ноября 16:00 Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
Ірина Юрковська 113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук