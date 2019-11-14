MONATIK заинтриговал коллаборацией с Apple Music
Украинский певец отправился в мировой тур более чем по 20 странам мира. На своей инстаграм-странице MONATIK рассказал, что стал гостем глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе. Он стал первым артистом из СНГ, который посетил офис компании.
Украинский мультиартист MONATIK недавно отправился в мировой тур. В конце октября артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании – Indigo at the О2. В день концерта был объявлен sold out.
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Однако, не только концертами тешит себя MONATIK в американской части тура. Артист ведет переговоры о глобальном сотрудничестве с международной компанией Apple Music, разрабатывает коллаборации с арт-инсталляторами мирового уровня, посещает радиостанции в Штатах. Артист поделился этими новостями на своей странице в социальной сети.
Благодарен за приглашение Apple Music и Radio Beats 1. Совсем скоро много новостей и премьер,
– заинтриговал поклонников MONATIK.
MONATIK стал первым артистом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе.
Радиостанция Beats 1 входит в состав глобальной корпорации Apple Music. Главной особенностью станции является то, что вся музыка, которая играет в эфире, подбирается вручную ведущими специалистами в области музыки.
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