Монатик зажег на "Голосе страны-9" с новым треком: видео

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Голос страны 9 сезон 14 выпуск: выступление Монатика
Голос страны 9 сезон 14 выпуск: выступление Монатика / 1plus1.ua

Популярный украинский артист Монатик презентовал новую песню в своем творчестве – Love it Ритм. Трек в течение нескольких дней после публикации собрал более 4 миллионов просмотров, что свидетельствует о невероятном успехе песни.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся финал шоу "Голос страны 9 сезон". И не только участники вышли на сцену вокального проекта. Звездные тренеры тоже показали свои эффектные выступления.

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Да, Монатик во время 14 прямого эфира презентовал свою новую песню Love it Ритм, которая уже успела покорить сеть. На "Голосе страны-9" он показал зажигательные танцы под энергичный трек и признался, что именно с этой композиции начнет свой грандиозный концерт 1 июня на "Олимпийском".

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлан-выступление Монатика

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Кроме этого, свой известный хит презентовал и Дан Балан. Песня Allegro Ventigo сумела поднять весь зал на ноги, а артист предстал перед зрителями в сопровождении обольстительных обнаженных танцовщиц.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлан-выступление Дана Балана

 

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Теги: Дан Балан Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Музыка Монатик LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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