Монеты с медвежонком Паддингтоном выпустили в Великобритании: милые фото

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Монеты с медвежонком Паддингтоном
Монеты с медвежонком Паддингтоном / The Royal Mint

В Великобритании выпустили две 50-пенсовые монеты со сказочным персонажем – медвежонком Паддингтоном.

На одной сказочный герой изображен на фоне Тауэра, на другой – Паддингтон возле собора святого Павла.

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14 августа пенсы появятся в Музее монетного двора в шотландском городе Ллантризант, а уже вскоре поступят и в обращение.

Монети з ведмедиком Паддінгтоном випустили у Великобританії:
Вскоре монеты уже поступят и в оборот

Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона. Впервые книга о нем вышла в 50-х годах прошлого века, а истории его приключений стали настоящей классикой детской литературы.

Монети з ведмедиком Паддінгтоном випустили у Великобританії:
Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона

Кроме обычных, монетный двор выпустит и коллекционные монеты с мишкой. Один такой экземпляр будет стоить 10 фунтов, а золотая монета – более восьмисот. Купив такую ​​дорогу монету, к ней получите записку, из которой начинались все истории Паддингтона, со словами "Пожалуйста, позаботься об этой монете".

Кто такой медвежонок Паддингтон
Медвежонок Паддингтон – это герой книги Майкла Бонда, которая считается классикой детской литературы, и одноименного детского сериала. Впервые книга была опубликована 13 октября 1958 года. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о медвежонке Паддингтоне. Во всем мире было выдано 265 лицензий на различные продукты с использованием имени медвежонка.

В 2014 году состоялась премьера приключенческой комедии "Приключения Паддингтона". В 2018 году в украинский прокат вышла лента "Приключения Паддингтона 2", которая является является продолжением фильма 2014 года.

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Теги: Деньги LifeStyle Новости LifeStyle Кино Книги Новости культуры Великобритания
Источник: 24 канал
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