Монеты с медвежонком Паддингтоном выпустили в Великобритании: милые фото
В Великобритании выпустили две 50-пенсовые монеты со сказочным персонажем – медвежонком Паддингтоном.
На одной сказочный герой изображен на фоне Тауэра, на другой – Паддингтон возле собора святого Павла.
Читайте также: В Британии интересным способом заманивают молодежь в церковь: яркие фото
14 августа пенсы появятся в Музее монетного двора в шотландском городе Ллантризант, а уже вскоре поступят и в обращение.
Вскоре монеты уже поступят и в оборот
Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона. Впервые книга о нем вышла в 50-х годах прошлого века, а истории его приключений стали настоящей классикой детской литературы.
Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона
Кроме обычных, монетный двор выпустит и коллекционные монеты с мишкой. Один такой экземпляр будет стоить 10 фунтов, а золотая монета – более восьмисот. Купив такую дорогу монету, к ней получите записку, из которой начинались все истории Паддингтона, со словами "Пожалуйста, позаботься об этой монете".
Кто такой медвежонок Паддингтон
Медвежонок Паддингтон – это герой книги Майкла Бонда, которая считается классикой детской литературы, и одноименного детского сериала. Впервые книга была опубликована 13 октября 1958 года. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о медвежонке Паддингтоне. Во всем мире было выдано 265 лицензий на различные продукты с использованием имени медвежонка.
В 2014 году состоялась премьера приключенческой комедии "Приключения Паддингтона". В 2018 году в украинский прокат вышла лента "Приключения Паддингтона 2", которая является является продолжением фильма 2014 года.
Выбор редакции
-
Кейт Миддлтон отложила поездку в Шотландию, чтобы не встретиться там с Меган Маркл, – СМИсегодня , 14:02
-
Девять женщин обвинили 78-летнего певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах: деталисегодня , 10:23
-
Детское Евровидение-2019: названы 10 участников Национального отбора13 августа , 18:00