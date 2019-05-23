Моника Беллуччи кардинально изменила имидж для глянца: фото

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Моника Беллуччи изменила имидж для глянца
Моника Беллуччи изменила имидж для глянца / www.spletnik.ru

Горячая брюнетка Моника Беллуччи стала блондинкой. Однако такой необычный образ актриса примерила не навсегда, а только для стильной фотосессии.

Знаменитая актриса Моника Беллуччи приковала внимание всех мировых СМИ. Недавно она подтвердила свой роман с 36-летним Николасом Лефевром, с которым теперь частенько осуществляет публичные выходы.

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Однако не только романтические отношения итальянской красавицы вызывают восторг у общественности, но и ее работа. Так, на днях Моника Беллуччи стала приглашенной звездой нового выпуска Soon Magazine. Представители глянца предложили актрисе эффектную фотосессию, на что она охотно согласилась.

Перед камерой Патриса ван Малдера 54-летняя Моника Беллуччи появилась в необычном образе блондинки с короткой стрижкой. Для обложки глянца авторы подобрали яркий кадр, где образ звезды оттенили желтым и нежно-голубым светом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOON Magazine (@soon_magazine_)

А уже на страницах Soon Magazine Моника Беллуччи красовалась в полупрозрачном платье от Valentino и украшениях от Cartier. Как всегда, актриса продемонстрировала женскую нежность и красоту, которая очаровала сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Красота Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
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