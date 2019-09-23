Моника Беллуччи неожиданно сменила имидж: как теперь выглядит актриса

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Моника Беллуччи сменила имидж
Моника Беллуччи сменила имидж / www.gettyimages.com

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи решила кардинально изменить свой облик. 54-летняя звезда подстригла свое роскошные волосы и предстала перед камерами с каре.

Свою новую стрижку Моника Беллуччи засветила во время показа коллекции легендарного бренда Dolce & Gabbana. Фэшн-новинки дизайнеры презентовали в Милане, поэтому знаменитая итальянка не смогла пропустить это событие.

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По традиции, перед шоу актриса приняла участие в фотоколе, где сумела ошеломить всех журналистов. Моника Беллуччи сделала ультракороткую стрижку, которую дополнила стильными солнцезащитными очками. По словам актрисы, новый имидж ей помог создать французский стилист Джон Нолл, который предложил секс-символу Италии несколько изменить привычный для всех образ.

Акторка Моніка Беллуччі змінила імідж
Актриса Моника Беллуччи сменила имидж / Фото: Instagram / @monicabellucciofficie

Не менее потрясающим был и наряд, в котором знаменитость предстала на фэшн-событии. Перед камерами она блистала в элегантном и трендовом белом костюме и прозрачной черной блузке от Dolce & Gabbana. Моника Беллуччи засветила нижнее белье, что придало ее облику пикантности. Свой образ актриса дополнила украшениями из коллекции Cartier.

Моніка Беллуччі в Мілані
Моника Беллуччи в Милане / Фото: Getty Images

Ранее Моника Беллуччи отдавала предпочтение идеальной укладке волос и челке. Именно такой стиль она засветила на Венецианском кинофестивале в начале сентября 2019 года.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Красота Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
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