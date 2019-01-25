Моника Беллуччи очаровала выходом в наряде от Chanel: яркие фото

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Моника Беллуччи в наряде от Chanel
Моника Беллуччи в наряде от Chanel / Getty Images

Знаменитая итальянская актриса стала гостьей светского мероприятия, проходившего в четверг, 24 января, в Париже. 54-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным нарядом от люксового бренда, который выбрала для званого ужина.

Одна из самых красивых итальянских актрис прибыла в Париж на Неделю моды в понедельник, 21 января. Для первого выхода на показ Моника Беллуччи выбрала замшевое платье-пальто бордового цвета от Dior. Вероятно, такая модель наряда очень понравилась 54-летней актрисе, поэтому во время светских мероприятий, которые она до сих пор посещает на Неделе моды в Париже, она выбрала подобный образ.

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Моника Беллуччи заметно похудела, поэтому позволяет себе выбирать наряды ,которые ярко подчеркивают ее стройную фигуру и в частности талию. Так, для выхода на светский ужин в столице Франции актриса выбрала роскошное силуэтное платье-пальто от Chanel. Элегантный черный наряд с золотыми аристократическими аппликациями и пуговицами. Эффектный образ Моники Беллуччи дополнил клатч от Chanel и черные сапоги от Christian Louboutin на высоких каблуках.

Моніка Беллучі в пальто від Chanel
Моника Беллуччи в Париже / Getty Images

Моніка Беллучі Chanel
Моника Беллуччи в роскошном наряде от Chanel / Getty Images

Моніка Беллучі Chanel
Итальянская актриса выбирает высокие каблуки / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Chanel Моника Беллуччи
Источник: 24 канал
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