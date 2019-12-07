Моника Беллуччи ошеломила молодостью: съемка для обложки модного глянца

55-летняя актриса и модель поражает своей нетленной красотой. Она стала лицом марокканского журнала L'Officiel. Звезда выбрала сдержанные наряды: черное платье без бретелек, черные брюки и блузку. Довершили ее образ ценные аксессуары.

В своем инстаграме итальянка поделилась серией фотографий, которые появятся на страницах L'Officiel Maroc. Мать двоих детей довольно часто позирует для обложек престижных изданий, чем доказывает, что даже в 55 можно оставаться настоящим секс-символом.

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Во время съемки она примерила украшения от одного из самых известных ювелирных брендов изысканных драгоценностей Cartier. На Монике Беллуччи были кольца и подвески с драгоценными бриллиантами в форме слона и ожерелье с драгоценными камнями.

Автором фотосессии стал французский портретный фотограф Тиемо Сандер, с которым звезда сотрудничает уже не первый раз.

Икона стиля не скрывает своей природной красоты, часто являясь без макияжа. Недавняя она поделилась фотографией, когда только начинала свою модельную карьеру. С этого фото легко можно понять, что красавица не прибегала к значительным коррективам своей внешности.

Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в этом возрасте мы еще только познаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего я могу прожить,

– призналась знаменитость раньше.

Что известно о карьере Моники Беллуччи?Эффектная итальянский красавица начинала свою карьеру с модельного бизнеса. В подростковом возрасте Моника Беллуччи переехала во Францию, где вынуждена была работать манекенщицей, чтобы оплатить свое обучение на юридическом факультете. Однако после успешных съемок красавица решила изменить планы на жизнь и покинула университет.

В 24 Моника Беллуччи переезжает в Милан, где принимает участие в показах по контракту с Elite Model Management. В следующем году становится известной в Париже и в Нью-Йорке. Она участвовала в показах Dolce&Gabbana, Fendi и других известных мировых марок. Снималась для обложек французских журналов Elle и Vogue. В 2007 рекламировала для Cartier духи Délices.