Моника Беллуччи показала, как выглядела на старте карьеры: потрясающее фото

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи решила поностальгировать о прошлом. В сети она показала, как выглядела еще в начале своей стремительной карьеры.

Моника Беллуччи появилась в черно-белом кадре без макияжа. Однако это не повлияло на привлекательность звезды: актриса выглядела потрясающе, показав свое лицо крупным планом. Моника Беллуччи предпочитала волнистые волосы, что удивило поклонников.

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Автором снимка был фотограф Ричард Аведон, который часто сотрудничал с роскошной итальянкой. Вероятно, архивный снимок был сделан для портфолио Моники Беллуччи, о чем она намекнула в заметке.

Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном,

– прокомментировала снимок Моника Беллуччи.

Почитатели актрисы сразу же засыпали ее комплиментами. В сети отметили, что с годами Моника Беллуччи совсем не меняется. Актриса, которая в 2019-м отпраздновала 55-летие, поражает своей молодостью весь мир.



Моника Белуччи на современном и архивном снимке / Instagram / @monicabellucciofficiel Моника Белуччи на современном и архивном снимке / Instagram / @monicabellucciofficiel

Ранее Моника Беллуччи признавалась, что никогда не хотела вернуться в прошлое. Актриса убеждена, что на каждом этапе своей жизни она была по-своему счастливой. В отличие от 20-летней Моники, звезда четко знает, чего она хочет от жизни.

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в этом возрасте мы еще только познаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего я могу прожить", – Моника Беллуччи.



Моника Беллуччи в Милане / Getty Images

Что известно о карьере Моники Беллуччи?Эффектная итальянская красавица начинала свою карьеру с модельного бизнеса. В подростковом возрасте Моника Беллуччи переехала во Францию, где вынуждена была работать манекенщицей, чтобы оплатить свое обучение на юридическом факультете. Однако после успешных съемок красавица решила изменить планы на жизнь и бросила университет.



Дебют ее в кино состоялся в 1990 году, когда звезда сыграла в сериале "Взрослые дети". После триумфального появления на телеэкранах Монику Беллуччи начали приглашать к сотрудничеству итальянские и голливудские режиссеры. Среди самых известных фильмов с участием актрисы "Малена", "Стукачка", "Матрица: Перезагрузка", "Необратимость", "Братья Гримм".