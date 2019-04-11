Моника Беллуччи пришла на светское мероприятие с бойфрендом: романтические фото

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Моника Беллуччи с Николасом Лефевром
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром / www.gettyimages.com

54-летняя Моника Белуччи перестала скрывать от общественности своего бойфренда. Знаменитая итальянская актриса посетила светское мероприятие в Париже, где предстала перед камерами с младшим на 18 лет Николасом Лефевром.

После развода с Венсаном Касселем обольстительная Моника Беллуччи начала новые отношения. Сейчас актриса встречается с владельцем арт-галереи Николасом Лефевром и демонстрирует с ним нежные чувства на публике.

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В среду, 10 апреля, звездная пара пришла на гала-вечер популярного бренда Cartier. Светское событие произошло в роскошном замке Коньержи, что во французском Париже. Там влюбленные Моника Беллуччи и Николас Лефевр позировали на красной дорожке, крепко держа друг друга за руку.

Стоит отметить, что знаменитости подготовились к общему публичному выходу и выбрали похожие наряды. Да, Моника Беллуччи позировала перед камерами в белоснежном костюме от бренда Dolce & Gabbana. А вот 36-летний Николас Лефевр сопровождал любимую в белой рубашке и черном смокинге. Выглядели знаменитости очень гармонично.

Моніка Беллуччі з бойфрендом
Моника Беллуччи с бойфрендом / Getty Images

Акторка Моніка Беллуччі
Актриса Моника Беллуччи / Instagram / @monicabellucciofficiel

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Моника Беллуччи Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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