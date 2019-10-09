Моника Беллуччи пришла на светское мероприятие в соблазнительном корсете: фото

24 Читати новину українською
Моника Беллуччи в Риме
Моника Беллуччи в Риме / www.gettyimages.com

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи в 55 лет не скрывает своей сексуальности. Знаменитость в который раз это доказала, посетив светское мероприятие в пикантном наряде.

На днях в Риме состоялась знаковая вечеринка, которую впервые организовала Американская академия кинематографических искусств и наук. Светское событие приковало немалое внимание журналистов, ведь оно отгремело в легендарном дворце Барберини. Поражал и звездный состав: на красной дорожке появились культовые актеры и режиссеры, среди которых была и Моника Беллуччи.

Читайте также: Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior

Популярная итальянка сразу же привлекла внимание всех фотографов. На красную дорожку она вышла в любимом образе total black. На этот раз Моника Беллуччи предпочла трендовый брючный костюм с удлиненным блейзером, который дополнила сексуальным прозрачным корсетом. Пикантный образ актриса дополнила туфлями на каблуках и небольшим клатчем. Серебряные украшения и лаконичный макияж завершили look непревзойденной Моники Беллуччи.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи в Риме / Getty Images

Моника Беллуччи с представителями Американской академии кинематографических искусств и наук / Getty Images

Это не первый раз Моника Беллуччи осуществляет публичные выходы в прозрачном наряде. В конце сентября 2019 года итальянка впервые показала свою короткую стрижку, посетив Неделю моды в Милане. Тогда сексуальная Моника предстала перед камерами в белом костюме и прозрачной блузе от Dolce & Gabbana. Выбор одежды был не случайным, ведь знаменитость стала почетной гостьей показа новой коллекции бренда.

Моніка Беллуччі в Мілані
Моника Беллуччи в Милане / Getty Images

blog_ava
Столкновения на блокпосте в Кременной: все, что известно – фото, видео
сегодня
774
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Моника Беллуччи
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
сегодня 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
Альона Захарова 23
Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
сегодня 12:43 Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
Марта Вересюк 341
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
сегодня 10:21 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 216
Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
8 октября 13:20 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 4122
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
8 октября 11:51 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 9451
Новости
Больше новостей
Залиште відгук