Моника Беллуччи пришла на светское мероприятие в соблазнительном корсете: фото

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи в 55 лет не скрывает своей сексуальности. Знаменитость в который раз это доказала, посетив светское мероприятие в пикантном наряде.

На днях в Риме состоялась знаковая вечеринка, которую впервые организовала Американская академия кинематографических искусств и наук. Светское событие приковало немалое внимание журналистов, ведь оно отгремело в легендарном дворце Барберини. Поражал и звездный состав: на красной дорожке появились культовые актеры и режиссеры, среди которых была и Моника Беллуччи.

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Популярная итальянка сразу же привлекла внимание всех фотографов. На красную дорожку она вышла в любимом образе total black. На этот раз Моника Беллуччи предпочла трендовый брючный костюм с удлиненным блейзером, который дополнила сексуальным прозрачным корсетом. Пикантный образ актриса дополнила туфлями на каблуках и небольшим клатчем. Серебряные украшения и лаконичный макияж завершили look непревзойденной Моники Беллуччи.



Моника Беллуччи в Риме / Getty Images

Моника Беллуччи с представителями Американской академии кинематографических искусств и наук / Getty Images

Это не первый раз Моника Беллуччи осуществляет публичные выходы в прозрачном наряде. В конце сентября 2019 года итальянка впервые показала свою короткую стрижку, посетив Неделю моды в Милане. Тогда сексуальная Моника предстала перед камерами в белом костюме и прозрачной блузе от Dolce & Gabbana. Выбор одежды был не случайным, ведь знаменитость стала почетной гостьей показа новой коллекции бренда.



Моника Беллуччи в Милане / Getty Images