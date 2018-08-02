Моника Беллуччи рассказала о вечеринках дома и отношении к комплиментам от мужчин

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи в новом интервью откровенно рассказала подробности из своей личной жизни и детстве.

Об этом пишет издание Elle. Моника рассказала, что ее первой украшением стало колечко в знак вечной любви в 15 лет от бойфренда.

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Лучший комплимент женщине выражается не в словах, а в поступках, которые иужчина делает, чтобы сделать ее счастливой,
– заявила Беллуччи.

Также актриса призналась, что ее очень вдохновляет актриса Мерил Стрип том, что ей хватает мужества активно выражать свою позицию по важным вопросам.

Известно, что Моника проживает в квартире под номером четырнадцать и состоит в прекрасных отношениях с соседями. Кроме того, она любит организовывать ужины с друзьями у себя дома.

Мой дом всегда открыт для друзей. Идеальный вечер – это ужин с близкими, с бесконечными разговорами и громким смехом,
– добавила итальянка.

Беллуччи в интервью поблагодарила свою мать за то, что она воспитала ее в любви.

"То же я делаю со своими дочерьми. Я постоянно повторяю им, что главное – не терять уважения к себе и окружающим", – заявила актриса.

Добавим, что Моника Беллуччи сыграет главную роль в сериале про итальянскую актрису и фотографа Тину Модотти, которая была одной из первых феминисток. Шестисерийный сериал получил название "Радикальный взгляд: Жизнь и эпоха Тины Модотти". Инициатором создания фильма о Модотти выступила сама Моника Беллуччи, ведь давно мечтала о воплощении Модотти на экране. Кроме того, это будет первая главная роль актрисы в многосерийном кино.

"Тина была потрясающей женщиной, которая сильно опередила свое время. Она стала музой множества гениальных творцов: фотографа Эдварда Уэстона, поэта Пабло Неруды, художника Диего Риверы. Она была настоящей революционеркой и к каждому делу подходила с особой страстью. Этот сериал прольет свет не только на ее творчество, но и на личные стороны жизни. Я ее уважаю за смелость идти против системы и выступить в авангарде движения за права. Для меня она стоит в одном ряду с Симоной Вейль, Луизой Буржуа и Симоной де Бовуар", – прокомментировала новую роль Моника.

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Моника Беллуччи
Источник: Lifestyle
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