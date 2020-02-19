Моника Беллуччи снялась для обложки итальянского глянца: изысканные фото

Итальянская актриса и модель поражает красотой даже в 55 лет. Знаменитость до сих пор активно снимается в многочисленных кампейнах и уверенно позирует перед вспышками сотен камер. Моника Беллуччи украсила обложку модного глянца L’Officiel Italia, позируя на фоне Эйфелевой башни в откровенном образе.

Множество голливудских звезд могут позавидовать безупречному виду культовой звезды. Каждая новая работа Моники Беллуччи вызывает бурное обсуждение в сети. Так, она украсила обложку специального номера издания L’Officiel Italia, примерив довольно откровенный look.

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Знаменитая модель позировала перед объективом именитого парижского фотографа Патрика ван Малдера, с которым неоднократно сотрудничала ранее. Для съемки Моника Беллуччи выбрала наряд от дома высокой моды LANVIN. На ней лаконичное мини платье-пиджак черного цвета с широкими рукавами, украшенными пуговицами. Модель позирует на фоне Эйфелевой башни в дождливую парижскую погоду. Соблазнительный look позволил звезде продемонстрировать стройные длинные ноги. А насыщенный макияж лишь добавил дерзости.



Моника Беллуччи для глянца L’Officiel Italia / Instagram / @vanmalder

Другой образ знаменитой актрисы показался не менее потрясающим. Вместо экстримального мини она выбрала сдержанный брючный костюм черного цвета с белыми вставками и большую шляпу. Автором такого элегантного аутфита выступил итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли, который отличается в модной индустрии своими сложными структурными решениями.



Моника Беллуччи для глянца L’Officiel Italia / Instagram / @farouk_chekoufi