Моника Беллуччи вспомнила себя с белокурыми волосами: фото

54-летняя популярная актриса и символ красоты итальянских женщин Моника Беллуччи вспомнила, как выглядела во время съемок французского фильма "Второе дыхание", вышедшего на телеэкраны в 2007 году.

Архивное фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: 54-летняя Моника Беллуччи целовалась с молодым любовником на публике: фото

Во французской криминальной драме итальянка предстала в непривычном для нее образе – блондинки – для того, чтобы лучше соответствовать образу "подруги гангстера" (роль которого сыграл Даниель Отей).

На фото Беллуччи позирует с ярким макияжем и в пальто из лакированной кожи. Актриса подчеркнула свой пышный бюст благодаря откровенному разрезу наряда. Под снимком Моника обозначила парикмахера и автора ее прически Джона Нолле и фотографа Жерара Ранцинана.

"Некоторое время назад, блондинка для французского фильма "Второе дыхание", – подписала фото итальянка.

Фильм "Второе дыхание": смотрите трейлер