Моника Беллуччи вспомнила себя с белокурыми волосами: фото

32 Читати новину українською
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

54-летняя популярная актриса и символ красоты итальянских женщин Моника Беллуччи вспомнила, как выглядела во время съемок французского фильма "Второе дыхание", вышедшего на телеэкраны в 2007 году.

Архивное фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: 54-летняя Моника Беллуччи целовалась с молодым любовником на публике: фото

Во французской криминальной драме итальянка предстала в непривычном для нее образе – блондинки – для того, чтобы лучше соответствовать образу "подруги гангстера" (роль которого сыграл Даниель Отей).

На фото Беллуччи позирует с ярким макияжем и в пальто из лакированной кожи. Актриса подчеркнула свой пышный бюст благодаря откровенному разрезу наряда. Под снимком Моника обозначила парикмахера и автора ее прически Джона Нолле и фотографа Жерара Ранцинана.

"Некоторое время назад, блондинка для французского фильма "Второе дыхание", – подписала фото итальянка.

 

Фильм "Второе дыхание": смотрите трейлер

 

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
сегодня
95724
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
сегодня 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 8167
Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
сегодня 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
85
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 17:21 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
415
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 15:21 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
12304
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 13:31 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 1982
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук