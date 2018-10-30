Моника Белуччи впервые рассказала о своем бойфренде: неожиданное признание

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Моника Белуччи
Моника Белуччи / SplashNews

Актриса Моника Белуччи уже давно не тоскует за экс-супругом Венсаном Касселем, потому что наслаждается новыми романтическими отношениями. По словам звезды, она очень счастлива со своим бойфрендом.

Как известно, в конце августа Венсан Кассель женился на вдвое моложе его модели - Тине Кунаки. Согласно фото манекенщицы, он совсем не тоскует за экс-женой Моникой Белуччи, с которой прожил в браке 18 лет.

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Допис, поширений Tina Kunakey (@tinakunakey)

 

А вот актриса не так легко пережила развод. В одном из интервью итальянская звезда признавалась, что долгое время отходила от разрыва, однако радикальное решение все же было для нее правильным. Уже после развода Моника Белуччи "обрела свободу" и начала жизнь заново. Кроме этого, она начала отношения с другим мужчиной, с которым сейчас чувствует себя счастливой.

Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не живу по правилам. Как можно требовать от другого человека того, что сама не можешь ему дать? У этого человека совсем другая работа, но за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он прекрасно меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива,
– откровенно призналась Моника Белуччи.

Стоит отметить, что такой новостью звезда поделилась во время интервью с журналистом  Paris Match. Представитель СМИ поинтересовался у Моники Белуччи, как проходят съемки нового сезона сериала "Десять процентов". В то же время журналист не удержался от вопроса о личной жизни, на что неожиданно получил откровенный ответ.

До этого времени Моника Белуччи тщательно скрывала новый роман. Звезда также поделилась секретом своего счастья: она убеждена, что женщина должна олицетворять общую любовь, уметь отдавать и ничего не требовать от мужа.

Моника Белуччи не только дала эксклюзивное интервью, но и снялась в фотосессии для глянца. Перед камерой актриса позировала в красном платье с большим декольте.

 

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы Моника Беллуччи
Источник: Lifestyle
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