Монике Беллуччи – 55: тайны ухода за собой от итальянской красавицы

Зажигательная актриса Моника Беллуччи является одной из самых знаменитых итальянских звезд. Сегодня, 30 сентября, красавица празднует 55-летие, поэтому в честь ее дня рождения мы откроем тайны красоты от женщины, которая знает, как выглядеть на все сто и быть молодой внешне и внутренне.

Красота и талант этой женщины захватывают всех, кто видел такие известные фильмы актрисы, как "Малена", "Не оглядывайся", "То лето страсти" или "Квартира". В 2003 году она вошла в пятерку самых сексуальных женщин по версии издания Femme Fatale.

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Эта роковая женщина даже в 55 лет доказывает, что красота принадлежит не только молодым девушкам. По ее словам, в красоты нет возраста, ею надо только правильно распоряжаться. Мы собрали секреты красоты, бьюти-советы и уроки жизни от итальянской примадонны.



Моника Беллуччи в рекламной кампании для Dolce & Gabbana

Моника Беллуччи – неизменная муза Dolce & Gabbana. Их сотрудничество продолжается уже более 25 лет. В ее честь даже названа помада итальянского люксового бренда, а в 2001 году Беллуччи стала лицом ювелирной компании Cartier.

Итальянская модель и актриса мамой стала в довольно позднем возрасте. Первый ребенок появился у актрисы за две недели до ее 40-летия. Девочку назвали Дева. А в 2010 году, когда Монике исполнилось 45 лет, она родила еще одну дочь – Леони. Обе девочки рождены в браке с актером Венсаном Касселем.

"Когда я состарюсь, я лучше буду смотреть на своих детей, чем смотреть фильмы со своим участием", – отметила звезда.



Моника Беллуччи – идеал красоты

В свои 55 лет звезда выглядит не хуже голливудских звезд. Актриса следит за своей внешностью и светится молодостью и женским шармом. В течение своей жизни итальянская актриса не сделала ни одной пластической операции. Вся ее красота – естественная, поэтому за это мы еще больше ею восхищаемся.

Быть красивой в 20 лет – естественно, когда вы красивы в 35 или 45 – это уже жизненная позиция,

– заявляет актриса.

Правила красоты Моники Беллуччи

Каждое утро Моника выбирает контрастный душ. Актриса считает, что каждая женщина, которая хочет выглядеть ухоженной и красивой – должна иметь длинный и крепкий сон и гулять на свежем воздухе. С процедур красоты соблазнительная Беллуччи выбирает аромамассаж, ведь является страстной поклонницей ароматерапии. Дома знаменитость принимает аромаванны, использует увлажняющие лосьоны и масла, сама укладывает волосы.

Что касается волос, то актриса убеждена, что мыть голову чаще двух раз в неделю – губительно для шевелюры. Кроме того, перед мытьем она рекомендует втирать в корни волос оливковое масло. Оно укрепляет луковицы, стимулирует и питает кожу. Систематически повторяя эту несложную процедуру, вы добьетесь здоровых и длинных волос.



Моника Беллуччи настойчиво советует ухаживать за собой

В одном из своих интервью она призналась, что разбавляет свой шампунь минеральной водой для снижения концентрации искусственных веществ в нем.

Роскошная Моника с годами совершенно не меняется. Она до сих пор остается своеобразным эталоном женственности, красоты и изящества. Знаменитость не перестает удивлять мир идеальным видом и элегантными образами на красных дорожках.

Фигура Моники разрушает все признанные стереотипы – актриса не может похвастаться модельными параметрами, однако мужчины сходят с ума, когда ее видят.



Роскошная итальянская актриса

Спортом актриса занимается нерегулярно, из-за нехватки времени, впрочем, систематически выбирает плавание и йогу. По словам итальянской дивы, плавание развивает все группы мышц, укрепляет суставы и помогает поддерживать тело в тонусе. Это один из самых простых способов закаливания организма, ведь он укрепляет иммунитет, положительно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. После плавания вы смоете с себя весь накопленный негатив, у вас улучшится настроение, сон и общее состояние организма.

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Йога помогает бороться с болью в спине, со стрессом, улучшает качество сна, сердечно-сосудистую систему, баланс и координацию. Также йога способствует снижению веса и укреплению мышц.

Италия – страна солнца, тепла и роскошного загара. Однако своенравная Моника знает, что он вреден, и позволяет себе побыть на солнышке только в специально отведенное время.



Итальянке Монике Беллуччи – 55

"Я люблю солнце, солнце – это жизнь. Однако знаю, что злоупотреблять им не стоит. В большинства актрис кожа белая, потому что на нее лучше ложится свет, и морщины не рождаются раньше времени. Для загорелых девушек не так уж много ролей. Поэтому я позволяю себе позагорать как следует только один месяц в году. У меня только одна жизнь, и я не могу об этом забывать. Четверть часа на солнце способствует выработке витамина D, поэтому в любом случае я пользуюсь защитным кремом SPF 25", – рассказала Моника.

Кто как не Беллуччи знает, как выглядеть роскошно с красной губной помадой. Для нее окраска губ – это эротический жест, красивый и чувственный.

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"Моя дочь обожает смотреть, как я наношу помаду. Это ритуал, который передается от женщины к женщине. Так делали мои мама и бабушка. Очень трогательно вспоминать, как бабушка в 80 лет красила губы перед выходом из дома. Таким образом она показывала, что еще хочет нравиться и быть молодой. Накрасить губы, особенно такие пухлые, как у меня, ярко-красной помадой – тоже смело. Вы показываете, что не боитесь привлекать к себе внимание, демонстрируете силу своей женственности. Ярко накрашенные губы, безусловно, вызов, провокация!", – говорит актриса.

Одна из самых популярных итальянских актрис достаточно скрупулезно относится и к уходу за кожей. По ее словам, сияние кожи – залог отличного макияжа. Она очень ответственно подходит к очищению и увлажнению. Пытается пить много воды, чтобы не только кожа, но и глаза были яркими и сияющими.



Моника Беллуччи о красоте женщины: советы

Итальянка говорит, что вечером обожает посвятить время себе. Красавица дома выделяет 45 минут, чтобы принять ванну. По ее словам – это бесценное время, которое ты посвящаешь только себе.

Когда она готовится к роли, для которой ей нужно похудеть, она ест мясо, рыбу, овощи маленькими порциями, но часто, поэтому теряет вес правильно.

Самый главный секрет красоты, по утверждению Моники – любовь к жизни. Она считает, что обаяние и сексуальность – это не объем бедер, груди или талии, а внутреннего ощущения, отношения к себе и к окружающей действительности.

Я постоянно напоминаю себе, что быть красивой – это работа над собой. Когда женщина становится красивой, в ее жизнь приходит что-то новое. Ее глаза становятся более глубокими, невероятными, потому что у нее больше уверенности в себе. Джуди Денч – отличный пример того, что я имею в виду. Она потрясающе красива,

– резюмирует актриса.

Моника говорит, что чувствует себя очень комфортно не потому, что люди говорят, что она хорошенькая. По ее словам, она просто живет жизнью, которую выбрала. Она любит жизнь. И это ее главный бьюти-секрет.

"Мечтайте и сделайте все, чтобы осуществить свои мечты. Потерпев неудачу, получайте урок и идите дальше. Никогда не отступайте. Будьте смелыми, любознательными и амбициозными", – дает ценные советы Беллуччи.