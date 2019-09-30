Монике Белуччи – 54! Топ-4 мнения кинодивы

Сегодня, 30 сентября, свой день рождения празднует итальянская актриса и модель Моника Белуччи. LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям и предлагает вам топ-4 высказывания кинодивы про успех, красоту, мужчин и жизненную гармонию.

Когда просматриваешь черно-белые фото Моники Белуччи из самой свежей фотосессии для журнала "Grazia" (автор фотографий – Винсент Питерс), не возникает сомнений, что в свои 54 эта женщина – воплощение не только красоты, в которой сочетаются нежность со страстью, но еще гармонии и мудрости.

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За более чем три десятка лет работы на съемочной площадке звезда выработала правила, которые послужили не только ей, но и стали советами для миллионов женщин.

"Мое тело говорит так же, как лицо"

Модельную карьеру Моника Белуччи начала для того, чтобы поступить на юридический факультет университета Перуджи. Мечта юной итальянки осуществилась, однако позировать фотографам красавица не перестала. В 1987 году девушку пригласили в одно из самых известных модных агентств – Elite, а впоследствии она стала неизменной музой Dolce&Gabanna. Однако ей захотелось оставить после себе более глубокий след. И через несколько лет, окончив курсы актерского мастерства, зритель, сначала эпизодически, увидел Монику в киноленте "Дракула".

Кадр из кинофильма "Малена" с Моникой Белуччи

Впоследствии – как исполнительницу главных ролей в фильмах "Квартира", "Доберман", "Малена", "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Матрица: Перезагрузка", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и другие. Как признавалась сама актриса, секрет ее успеха не только в разножанровости фильмов и творческих экспериментах, но и благодаря той же модельной карьере. "Тело Моники Белуччи говорит так же, как и ее лицо. Это рабочий инструмент и я могу пользоваться им, как предметом, чтобы сильнее сыграть свою роль", – убеждена женщина.

"В старости я буду смотреть на своих детей"

Кажется, что с годами красота Моники Белуччи не вянет, а расцветает. Но сама звезда понимает: годы берут верх, поэтому спокойно относится к встрече со старостью. На вопрос журналистов, не боится ли она ее, женщина отвечает словами своей матери: "Тогда я буду смотреть не в зеркало, а на своих детей".

Моника Белуччи для итальянского журнала Grazia

Эликсиром своего молодого вида актриса считает умение каждый день радоваться жизни и даже позволять себе, скажем, земные радости – пасту, бокал вина и сигарету. Относительно стиля кинодивы, то можем уверенно говорить о классике, черное, платье-миди, естественный макияж с акцентом на губах, а также выигрышное правило: "Либо ноги, либо декольте".

"Начинается новая страница моей жизни"

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 54-летняя Моника Белуччи помолвлена с французским актером Жилем Леллушем. Однако подтверждать это актриса пока не намерена, ведь желает приватности. "Да, я снова влюблена. Однако большего сказать не могу. Начинается новая страница моей жизни", – интригует звезда.

Развод с Венсаном Касселем после 14-летнего брака дался актрисе нелегко: "Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять – так продолжаться больше не может, поэтому каждый должен идти своим путем". Говоря об этом, она также призналась, что сейчас ее привлекают мужчины с морщинами, ведь такие "следы" способны не открыть их душу, их подлинность.



Моника Белуччи с экс-супругом Венсаном Касселем

"Я получила много любви"

Благодаря богатому жизненному и профессиональному опыту, мужу и детям (Моника Белуччи является мамой двух дочерей – 14 –летней Дивы и 8-летней Леони, которых родила от Венсана Касселя), 54-летняя актриса удовлетворенно говорит о том, что нашла жизненную гармонию. "Ощущать внутренний комфорт – это не то, какой ты снаружи, а то, что у тебя внутри. Я счастливый человек, ведь получила много любви. И мы так же можем делиться ею с людьми, которые являются для нас важными", – радуется актриса.

А чем Моника Белуччи особенная для вас? В чем вдохновляет, а в чем является примером для подражания? Делитесь в комментариях.