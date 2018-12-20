Монстр будет бороться за добро: в сети появился первый трейлер к фильму "Хэллбой 3"

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Вышел первый трейлер к фильму "Хэллбой: Возрождение кровавой королевы"
Вышел первый трейлер к фильму "Хэллбой: Возрождение кровавой королевы" / Скриншот из видеоролика

После выхода второй части фильма "Хэллбой" в 2008 году, поклонникам фантастической киноленты пришлось подождать 10 лет, чтобы увидеть ее продолжение. Премьера фильма состоится уже скоро, так как киностудия LionsgateMovies представила первый трейлер к фильму "Хэллбой: Возрождение кровавой королевы".

Слухи о съемках третьей части фильма, в которой сыграет Эд Скрейн, подтвердились очень громко. Кинокомпания LionsgateMovies опубликовала первый трейлер киноленты "Хэллбой: Возрождение кровавой королевы". Похоже, поклонники экшна заждались следующей части, потому что за одни сутки видеоролик собрал больше двух миллионов просмотров на YouTube.

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Кроме Эда Скрейна в кинокартине снялись Мила Йовович, Иэн МакШейн, Саша Лэйн и другие, а главная роль досталась Дэвиду Харбору. В режиссерское кресло сел Нил Маршалл, который известен своей работой в "Игре престолов", а сценаристами стали Эндрю Косби и автор персонажа Хэллбой Майк Миньола.

По сюжету фильма, Хэллбой отправляется в Великобританию, где ему придется вступить в борьбу с могущественной кровавой королевой. Если красный монстр проиграет ей битву, жизни человечества грозит страшная опасность, так как она намерена уничтожить все живое. Хэллбой должен приложить максимум усилий, чтобы уберечь планету от опустошения.

Смотреть трейлер к фильму "Хэллбой: Возрождение кровавой королевы" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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