Морковный кекс – рецепт десерта без яиц
Морковный кекс – идеальный десерт во время поста и для тех, кто следит за своей фигурой. В нем нет белой муки, так как его заменяет овсяная или кокосовая.
Как приготовить морковный кекс без яиц
Ингредиенты для кекса:
– 250 граммовов моркови;
– 200 граммов арахиса;
– 100 граммов коксовой стружки;
– 150 граммов овсяной муки;
– 15 граммов разрыхлителя;
– 140 граммов сахара;
– цедра апельсина;
– 100 мл апельсинового фреша;
– 100 мл кокосового масла.
Постный морковный кекс
1. Для начала приготовления кекса требуется два отдельных сосуда.
2. В одном сосуде соединяем все сухие ингредиенты: овсяную муку, разрыхлитель, сахар, кокосовую стружку и цедру апельсина.
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3. В другом соединяем тертую на мелкой терке морковь, теплый апельсиновый фреш, кокосовое масло и поджаренный арахис.
4. В смесь из моркови добавляем сухие ингредиенты и тщательно вымешиваем.
Десерт без яиц
5. Выкладываем смесь на противень, покрытый пергаментом для выпекания.
6. Выпекаем кекс при температуре 180 градусов около часа времени.
7. Проверяем кекс на готовность деревянной шпажкой.
По желанию в начинку кекса можно дополнительно добавлять семена льна, чиа или клюкву.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак