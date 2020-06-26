Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и детьми отправилась на отдых. Звезда проводит отпуск на берегу моря и наслаждается солнечными днями.

Яркое семейное фото звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Ирина продолжает активно проводить время и ежедневно делится с подписчиками интересными моментами.

Читайте также В коричневом купальнике: Ирина Федишин весело попрыгала в бассейне – видео

После ослабления карантина артистка успела побывать в замках Львовщины, покаталась на велосипеде и искупалась в чане в Карпатах, даже уже дала первый сольный концерт. Теперь исполнительница отправилась в долгожданный отпуск к морю.

Ирина Федишин на море

На снимке все члены семьи изображены невероятно счастливыми. Они позируют на фоне морских волн в пляжном наряде. Ирина надела купальник розово-фиолетового цвета и дополнила образ соломенной шляпой. Волосы звезда собрала назад, а на лице сделала легкий макияж.

"Наконец мы доехали до моря", – коротко написала в публикации певица. Однако она не указала, какое место они выбрали для отдыха. Поклонники Федишин просят в комментариях поделиться локацией.

Ирина Федишин с мужем и детьми на море/ Instagram / @irynafedyshyn