На морском побережье: Ирина Федишин отправилась на отдых – яркое фото
Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и детьми отправилась на отдых. Звезда проводит отпуск на берегу моря и наслаждается солнечными днями.
Яркое семейное фото звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Ирина продолжает активно проводить время и ежедневно делится с подписчиками интересными моментами.
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После ослабления карантина артистка успела побывать в замках Львовщины, покаталась на велосипеде и искупалась в чане в Карпатах, даже уже дала первый сольный концерт. Теперь исполнительница отправилась в долгожданный отпуск к морю.
Ирина Федишин на море
На снимке все члены семьи изображены невероятно счастливыми. Они позируют на фоне морских волн в пляжном наряде. Ирина надела купальник розово-фиолетового цвета и дополнила образ соломенной шляпой. Волосы звезда собрала назад, а на лице сделала легкий макияж.
"Наконец мы доехали до моря", – коротко написала в публикации певица. Однако она не указала, какое место они выбрали для отдыха. Поклонники Федишин просят в комментариях поделиться локацией.
Ирина Федишин с мужем и детьми на море/ Instagram / @irynafedyshyn