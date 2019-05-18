Козырь в том, что ни один мужчина ни за что не поверит, будто женщина умнее его.

Американская комедия, снятая человеком из Англии, о событиях на курорте во Франции. "Мошенницы" – римейк на фильм Dirty Rotten Scoundrels (1988), который в свою очередь был римейком Bedtime Story (1964). Вот только в самой новой версии авторы провели гендерную замену и вместо мужчин в центре событий сделали женщин.

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"Мошенницы": официальный кадр из фильма / IMDb

Вероятнее всего, современные зрители не видели ни одного из упомянутых выше фильмов, а значит, задумка создателей "Мошенниц" понятна – освежить и осовременить историю, которая сработала в прошлом, и забыта. Этот факт позволяет повторить события фильма предшественника, выбрав тот же сюжет, локации и характеры героев. Конечно, кино, которое мы видим сегодня, осовремененное. Например, тем, что главными героями стали женщины. А они пробуют обмануть наивного ИТ-шника, внешностью очень похожего на Марка Цукерберга.



"Мошенницы": официальный кадр из фильма / IMDb

Весь юмор комедии строится на неловких ситуациях, игре слов и дозе пошлости. Центровые персонажи, которых сыграли Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон – две противоположности. Первая – высокомерный снобк с хорошими манерами, а вторая – абсолютно "беспардонная" хитрая аферистка в теле. Это не первый и не последний фильм, в котором Ребел Уилсон шутит о своей фигуре.

Создатели "Мошенниц" взяли за основу довольно базовую историю обмана, и, если старт фильма был довольно бодрым, то чем ближе к концу, тем больше кино шло под откос в пропасть статуса еще одной американской комедии, которую все забудут, покинув кинозал.



"Мошенницы": официальный кадр из фильма / IMDb

Жаль, потому что идея в теории неплохая, но в реализации хромает. Пресса почти единогласно называет "Мошенниц" провальным и несмешным кино. The Guardian написали, что Хэтэуэй оставляет за собой грибовидную тучу антиюмора, превращая каждую вероятность смеха в серо-белый пепел на постпокалиптическом пейзаже ужасов и отчаяния. Строго, не так ли?

Что бы ни говорили критики, а смех в зале таки слышен. Действительно, многие шутки не вызывают хохота, но фильм делает достаточно попыток, чтобы некоторые из них себя реализовали. Поэтому, "Мошенницы" абсолютно подходят для одноразового просмотра. Но стоит учесть, что рейтинг фильма 16+, поэтому детей брать не стоит. Оценка "Мошенниц" на IMDb – 5,1.

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