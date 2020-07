Киев становится все более привлекательным для иностранных вокалистов. На днях американец Мозес Самни представил видео к треку Me In 20 Years ("Я через 20 лет"), снятое в Украине.

Видео появилось на ютубе артиста и сразу же привлекло внимание меломанов. Все потому, что Мозес Самни решил показать тему одиночества, которое испытал не один человек во время самоизоляции.

Рекомендуем посмотреть 5 украинских песен, которые прозвучали в голливудских фильмах

В самом треке певец якобы переносится в будущее и пытается узнать у себя, действительно ли ему суждено быть одиноким. Поэтому клип Me In 20 Years снят в темных цветах и ​​достаточно мрачный. Атмосферности добавляет квартира с ретро-интерьером, а Мозес Самни предстает в образе старшего мужчины.

Оказалось, что для съемок артист специально приехал в Киев. И хотя украинской столицы, как таковой, не видно в кадрах, ролик Me In 20 Years был очень эмоциональным и особенным.

Смотрите клип к песне Мозеса Самни Me In 20 Years: видео

Какие артисты также снимали клип в Киеве

Это не первый раз иностранные артисты приезжают в Киев, чтобы снять атмосферный клип. Так, ролики к своим трекам в столице Украины уже снимали Нетта Барзилай, Twenty One Pilots, Палома Фейт, NCT, Damso, Калум Скотт, Hurts, Натали Имбрулия и другие. И самый большой шум наделал приезд Майли Сайрус в октябре 2019 года. Тогда для съемок Nothing Breaks Like a Heart временно перекрыли Дарницкий мост. Ролик настолько понравился меломанам, что украинская столица привлекла внимание клипмейкеров.

Смотрите клип к песне Майли Сайрус Nothing Breaks Like a Heart: видео