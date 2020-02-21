Mozgi выпустили клип на песню "Девчонка": хрупкие девушки освоили мужские профессии

Популярная украинская группа электронной музыки представила очередную видеоработу на свой хит "Девчонка". Под зажигательные ритмы участники Mozgi отдали девушкам первенство в традиционных мужских профессиях. Идею для клипа музыканты выбрали совместно с поклонниками.

Сегодня, 21 февраля, группа Mozgi на официальном ютуб-канале презентовала клип на песню "Девчонка". Музыканты спели о верных избранницах, которым под силу все. Именно поэтому в новом видео участники меняются ролями с привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в привычной мужской работе.

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Хрупкие красавицы овладевают профессиями автомеханика, пожарного и даже умело владеют оружием, оставляя мужчин в аутсайдерах. Авторами идеи клипа на песню "Девчонка" выступили режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Именно они доверили Потапу роль таксиста, Позитиву – домохозяйки, а Дяде Ваде – уборщика. Так, энергичный хит поднимает тему гендерных стереотипов, которые так активно процветают в обществе на протяжении десятилетий. Однако продюсер Потап назвал новую работу своеобразным признанием первенства женщин.

Мужчины слишком крутые для того, чтобы признаться, что девушки лучше нас, они дают жизнь, они дарят любовь, они делают нас такими, какие мы есть! Это музыкальное признание больше чем клип,

– представил Потап работу на странице своего инстаграма.

Mozgi – Девчонка: смотрите видео онлайн