"Мстители" будут бороться за самые престижные номинации Оскара-2020: Disney представил постеры

Подготовка к одной из самых престижных кинопремий года – Оскар 2020 – приобретает новые обороты. Да, кинокомпания Disney показала фанатам новые постеры к фильму "Мстители: Финал".

На сайте издания SuperHeroHype появилась информация по продвижению компанией Disney фильма от любимой миллионами Вселенной Marvel.

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Создатели картины активно начали продвигать фильм "Мстители: Финал", ведь комитет премии Оскар-2020 объявят шортлист из 10 кинолент уже 16 декабря 2019 года. Вполне вероятно, что заключительная часть "Мстителей" станет одной из них.

На странице в твиттере под названием Vahn (@ImAFilmEditor) появились первые постеры с промо-кампании от Disney и Marvel для будущего Оскара-2020. Для кадров, которые будут продвигать фильм, избраны яркие моменты финальной части "Мстителей", а на них также указаны номинации, за которые хотят бороться создатели Супергеройском картины.

Да, кроме статуэтки за лучший звук, за лучший звуковой монтаж, за лучший монтаж и за лучший дизайн костюмов, "Мстители: Финал" хотят получить главную награду – называться лучшим фильмом года.



Постер "Мстители: Финал" с промо-кампании к Оскару-2020 / Twitter / @ImAFilmEditor