"Мстители: Финал" – итог киноистории, которая длилась 11 лет

Самый масштабный из фильмов вселенной Marvel вошел в историю, как первый, собравший в мире более 1 миллиарда на стартовых выходных в прокате. Мы расскажем о нем без спойлеров.

"Мстители: Финал" – это фильм-прощание, который приводит ранее выпущенные 21 фильм Marvel Cinematic Universe к общему знаменателю, завершил основные сюжетные линии и ответил на многие вопросы, которые оставались открытыми. Можно уверенно сказать, что за 11 лет существования фильмов MCU зрители разделились на два лагеря – тех, кто Marvel любит и смотрит, и тех, кто Marvel терпеть не может. Финальные "Мстители" только усилят позицию участников обоих лагерей. Потому 22-й по счету фильм, который содержит в себе все созданное экранизированными комиксами и превратил в трехчасовые карусели с соплями, слезами, мужеством и самопожертвованием, впитал в себя все плюсы и недостатки предыдущих картин. И это хорошо.

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"Мстители: Финал": официальный кадр фильма

В финале, простите за тавтологию, "Финала", все супергерои предстают, как никогда, жертвенными и преданными спасителями. Кроме типичных шуток и следования своим интересам, или интересам своей компании с суперспособностями, каждый герой доходит до точки, когда готов отдать самое дорогое ради половины планеты, которую уничтожил Танос. Зрители любили этих героев за человечность (читайте – склонность ошибаться или потакать своим желаниям), но в конце концов, они сформировались как герои-стоики, готовы отдать свою жизнь ради спасения многих незнакомых "простых смертных". Красивый финал.

Оригинальное название "Мстителей" – Endgame, таит в себе больше сути, чем передает украинский перевод. Endgame – это также завершение шахматной партии, чем создатели и намекают, что ставят в свой пазл последние фрагменты. Чувствуется, что "Мстители: Финал" – ностальгическое кино, в котором его создатели, так же как и мы, зрители, прощаются с частью персонажей, отпуская их на волю.



"Мстители: Финал": официальный кадр фильма

Не секрет и не спойлер, будущее франшизы пока в тумане. Нас, несомненно, ожидают новые фильмы, ближайшим из которых станет "Человек-паук: Далеко от дома", но глобальными дальнейшими планами Marvel не делится. Именно поэтому в Endgame нет post credits сцены. Потому сколько бы вы не смотрели титры, после них не будет ни одного короткого ролика, к которым мы уже успели привыкнуть. Этим Marvel будто подчеркивает, что ставит точку, а не запятую.

Лучше всего в последних "Мстителях" то, что здесь всем героям хватило места и времени. Время, чтобы распустить нюни, собраться с силами, проработать образы или попросить прощения, признать, исправить или хотя бы принять ошибки. Сложно снять кино о, буквально, толпе персонажей, у каждого из которых свой если не соло-фильм, то хотя бы богатая и отдельная предыстория.

Вниманием обделены разве что Танос и его жертвы. Последним трудно прорабатывать старые обиды, потому что они стали пеплом, а вот мерзавец, так сказать, испортился: если в "Войне бесконечности" Танос раскрылся хорошо, то в "Финале" скорее играл роль типичного злого существа без всякой глубины. Он плохой, потому что плохой. Никаких внутренних конфликтов, или убивания дочерей, или деления мыслями. Танос здесь есть, он занимает довольно много киновремени собой, но при этом деградирует в слегка антуражную роль. Не до него нам, мы фильм-прощание смотреть пришли.

И нас таких много. Потому 1,2 миллиарда долларов за первый уикенд – рекордные сборы для любого фильма. Мы не собираемся убеждать вас смотреть это кино, потому что если вы это читаете, то уже его посмотрели, или посмотрите в ближайшее время. Единственное, что советуем, так это освежить в памяти хотя бы три фильма о "Мстителях", или посмотреть MCU фильмы, которых еще не видели (если таковые имеются) – на Endgame стоит идти подготовленными. Поскольку в фильме много пасхалок и вообще он ориентирован на опытного зрителя, который исправно пополнял бокс офис Marvel / Disney более десятилетия. Что ж, оно того стоит. С выводом соглашается большинство критиков и рейтинг IMDb – 9,1. Достойное завершение эпохи.

"Мстители: Финал": смотреть трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb