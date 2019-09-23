"Мстители: Финал" посоревнуются за Оскар-2020

Фантастическая кинолента "Мстители: Финал" студий Disney и Marvel Studios планирует покорить не один Оскар в 2020 году. Об этом заявили сами же представители кинокомпаний.

Пока неизвестно, в каких номинациях фильм на основе комиксов поборется в следующем году, но создатели ленты убеждены, что она будет иметь бешеный успех. Об этом сообщается на сайте DisneyStudiosAward.

Читайте также: Объявили фильм, который поедет представлять Украину на Оскаре-2020

В издании ScreenRant добавляют, что Роберт Дауни-младший имеет все шансы побороться за лучшую мужскую роль, ведь в "Мстителях: Финал" роль Тони Старка фанатам запомнилась едва ли не больше всех.



Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка в "Мстителях: Окончание" / IMDb

Сюжет фильма "Мстители: Финал": все супергерои создают единую команду, чтобы противостоять самому злодею – Таносу. Он сумел захватить мир и уничтожить большую часть его населения. Немало супергероев тоже исчезло, что изрядно огорчило зрителей. Однако шанс на спасение все-таки есть, ведь к числу героев присоединяется Капитан Марвел – американский пилот Кэрол Денверс, которая через слияние с ДНК воина инопланетной расы Крии получает сверхъестественные силы. Кроме этого, к мстителям присоединятся и другие супергерои Marvel, которых не было в предыдущей киноленте. В частности, Человек-муравей.

Стоит добавить, что помимо самого кассового фильма 2019 года, студия Disney планирует выдвинуть на Оскар также фильмы "Аладдин", "Король Лев", "История игрушек 4" и "Холодное сердце 2". Впрочем, кто попадет в первый шорт-лист Оскара, поклонники кинопремии узнают лишь в конце 2019 года.

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года. Традиционно, в декабре 2019 года появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. В 2020 году церемония проведения премии может состояться без ведущего, как это было в 2019-ом.