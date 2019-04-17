"Мстители: Финал": сеть покорил новый трейлер ожидаемого фильма

В конце апреля 2019 года в мире состоится одна из самых ожидаемых премьер года – "Мстители: Финал" (The Avengers: Endgame). Представители компании Marvel решили подогреть интерес киноманов к новинке, опубликовав новый трейлер.

В эффектном 2-минутном ролике появились все супергерои Marvel, которые объединят усилия, чтобы противостоять мощному Таносу и предотвратить уничтожение мира. Авторы фильма "Мстители: Финал" показали фрагменты с каждым супергероем, раскрыв их мощную силу. В частности, в трейлере есть кадры с "Черной Пантеры", "Железного Человека", "Тора", "Человека-Муравья", "Капитана Америки", "Стражей галактики", "Капитана Марвела" и других частей франшизы.

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Кроме этого, в новом трейлере есть небольшой намек на будущую киноленту. Капитан Америка обещает сделать все возможное, чтобы отомстить Таносу за разрушенный мир и смерть его коллег. Это указывает на то, что финальная битва будет жаркой.

"Мир изменился. Нам нужны супергерои... Перед тем, как мы завершим, должны придерживаться последнего обещания: мы должны защитить Землю, что бы там не произошло", – заявил Капитан Америка.

Новый трейлер фильма "Мстители: Финал": смотреть видео

Сюжет фильма "Мстители: Финал"

Кинолента "Мстители: Финал" станет 22-м во Вселенной Marvel. Каждая часть имела свое эпическое завершение и после титров указание на продолжение сюжета. Поэтому франшиза про супергероев интриговала и покорила миллионы киноманов во всем мире.

В последнем фильме, премьера которого в Украине запланирована на 25 апреля, все супергерои создадут единую команду, чтобы противостоять мощному злодею – Таносу. Он сумел захватить мир и уничтожить большую часть его населения. Многие супергерои тоже исчезли, что очень огорчило зрителей. Однако шанс на спасение все-таки есть, ведь в число героев вступает Капитан Марвел – американский пилот Кэрол Дэнверс, которая из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии получает сверхъестественные силы. Кроме этого, к мстителям присоединятся и другие супергерои Marvel, которых не было в предыдущей киноленте. В частности, Человек-муравей.

Звездный состав

Фильмы Marvel стали, пожалуй, одним из самых популярных кинолент о супергероях. Однако не только оригинальный сюжет по мотивам комиксов привлек немалое внимание людей, но и звездный состав фильмов. Так, в "Мстителях" можно увидеть гениальную игру Роберта Дауни младшего, Криса Эванса, Бри Ларсон, Криса Хемсворта, Джоша Бролина, Пола Радда, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Марка Раффало, Дона Чидла, Джереми Реннера и других.