"Мстители: Конец игры": первый трейлер и сюжет долгожданного фильма

58 Читати новину українською
"Мстители: Конец игры": сюжет и первый трейлер
"Мстители: Конец игры": сюжет и первый трейлер / kino-teatr.ua

7 декабря стал своеобразным праздником для всех поклонников фильмов Marvel, ведь именно в этот день в сети опубликовали первый трейлер долгожданного фильма "Мстители: Конец игры". Согласно тизеру, история будет довольно увлекательной.

Это четвертый по счету фильм о супергероях Marvel, которые объединяются, чтобы противостоять злодеям и спасти мир. Кинолента основана на комиксах, поэтому ее сюжет является непредсказуемым и фантастическим.

Читайте также: "Капитан Америка" Крис Эванс завершил сотрудничество с Marvel

Отметим, что в предыдущей части "Мстителей", которая вышла в свет в мае 2018 года, половина Вселенной, как и супергероев, была уничтожена. Поэтому зрители только могли догадываться, чем продолжится увлекательная история. Согласно первому тизеру, супергерои продолжат борьбу, ведь впереди у них – главный бой.

Мы понесли значительные потери. Потеряли родных, друзей и частичку себя. Но впереди – главный бой,
– говорится в тизере.

Настоящим сюрпризом для поклонников Marvel станет и появление некоторых персонажей, которые отсутствовали в предыдущем фильме. В частности, в киноленте появится Человек-муравей, которого сыграл актер Пол Радд.

Отметим, что премьера фильма запланирована на весну 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
12297
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28306
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
654
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
сегодня 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10551
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 800
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
6 декабря 14:01 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 14268
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук