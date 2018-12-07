"Мстители: Конец игры": первый трейлер и сюжет долгожданного фильма

7 декабря стал своеобразным праздником для всех поклонников фильмов Marvel, ведь именно в этот день в сети опубликовали первый трейлер долгожданного фильма "Мстители: Конец игры". Согласно тизеру, история будет довольно увлекательной.

Это четвертый по счету фильм о супергероях Marvel, которые объединяются, чтобы противостоять злодеям и спасти мир. Кинолента основана на комиксах, поэтому ее сюжет является непредсказуемым и фантастическим.

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Отметим, что в предыдущей части "Мстителей", которая вышла в свет в мае 2018 года, половина Вселенной, как и супергероев, была уничтожена. Поэтому зрители только могли догадываться, чем продолжится увлекательная история. Согласно первому тизеру, супергерои продолжат борьбу, ведь впереди у них – главный бой.

Мы понесли значительные потери. Потеряли родных, друзей и частичку себя. Но впереди – главный бой,

– говорится в тизере.

Настоящим сюрпризом для поклонников Marvel станет и появление некоторых персонажей, которые отсутствовали в предыдущем фильме. В частности, в киноленте появится Человек-муравей, которого сыграл актер Пол Радд.

Отметим, что премьера фильма запланирована на весну 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" (видео):