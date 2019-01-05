"Мстители: Конец игры": в супергеройском фильме появится еще один персонаж

Фантастическая кинолента "Мстители: Конец игры" (The Avengers: Endgame) стала одной из самых ожидаемых. Все потому, что неординарный сюжет серии фильмов Marvel подогревают слухами.

На днях на портале IMDb появилась информация, что в четвертой части фильма "Мстители" зрители смогут увидеть Харли Кинер. Этот персонаж появился в "Железном человеке 3", когда виллу Тони Старка разрушили, а его костюм вышел из строя. Тогда маленький мальчик Харли помог супергерою восстановить свои силы.

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Известно, что роль уже взрослого Кинера сыграет актер Тай Симпкинс. В сети предполагают, что именно он внезапно сможет спасти Тони Старка от гибели.



"Мстители: Конец игры": появились новые детали фильма о супергероях / IMDb

Отметим, что премьера фильма запланирована на весну 2019 года. Супергерои должны будут в очередной раз объединиться, чтобы спасти мир. Однако не только злодеи становиться на пути им, но и личные драмы и страхи. В фильме "Мстители: Конец игры" авторы подготовили для киноманов несколько сюрпризов. В частности, на телеэкраны вернется Человек-муравей, которого сыграл актер Пол Радд.

Смотрите трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" (видео):