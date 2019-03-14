"Мстители: Завершение": студия Marvel опубликовала новый трейлер и постер фильма

Завеса над фильмом "Мстители: Завершение" (Avengers: Endgame) спала, и теперь фанаты знают больше деталей о новой киноленте. Киностудия Marvel наконец-то объявила официальное название фильма, показала всех героев на постере и опубликовала новый развернутый трейлер.

Второй трейлер фантастического фильма "Мстители: Завершение" появился на YouTube-канале Marvel Studios сегодня, 14 марта. Только за час его просмотрели почти полмиллиона раз. Что интересно, почти все кадры нового трейлера показаны в черно-белых цветах с выделением только красных оттенков.

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"Мстители: Завершение" 2019: смотреть трейлер фильма онлайн

Новый фильм станет четвертым по счету, который соберет всех супергероев вселенной Marvel. Они вынуждены будут объединиться, чтобы спасти мир. После действия всех камней бесконечности в перчатках злодея Таноса исчезла половина населения на всех планетах. Следовательно, исчезла и часть супергероев, которых в новом трейлере оплакивают убитые горем друзья со сверхспособностями.



Официальный постер к фильму "Мстители: Завершение" 2019 / Marvel Studio

Новая лента станет продолжением знаменитого фильма "Мстители: Война бесконечности", которая вышла на киноэкраны в мае 2018 года. В новых "Мстителях 4" фанаты узнают, сможет ли Железный человек попасть домой на Землю после страшной катастрофы, в какой момент возникнут чувства между супергероями Черной вдовой и Соколиным глазом и как примут в свою команду нового супергероя – Капитана Марвела, которой в предыдущем фильме было отправлено на пейджер сигнал тревоги.

"Любой ценой", – повторяют фразу супергерои ленты, стремясь вернуть половину человечества любым способом.

Премьера фильма запланирована в Украине на 25 апреля 2019 года, в мире ее покажут днем ранее – 24 апреля.