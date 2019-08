MTV Video Music Awards 2019: кто из звезд стал победителем музыкальной премии

В штате Нью-Джерси отгремело одно из самых престижных музыкальных событий года – 36-я церемония награждения премиями MTV Video Music Awards. На светское событие пришли десятки знаменитостей, а в сети объявили список победителей и опубликовали эффектные фото.

По традиции, церемония MTV Video Music Awards прошла в спорткомплексе Пруденшал-центр в Ньюарке 26 августа. Там успешные музыканты получили желаемые статуэтки. Кто же стал лауреатом престижной премии – читайте в материале LifeStyle 24.

MTV Video Music Awards: список победителей

Артист года: Ариана Гранде

Песня года: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Видео года: Тейлор Свифт – You Need to Calm Down

Смотрите клип Тейлор Свифт – You Need to Calm Down: видео

Лучший новый артист: Билли Айлиш

Лучшая коллаборация: Шон Мендес и Камила Кабелло – Senorita

Push-артист года: Билли Айлиш

Лучшее поп-видео: Jonas Brothers – Sucker

Лучше хип-хоп видео: Cardi B – Money



Cardi B на церемонии MTV Video Music Awards 2019 / Фото: Getty Images

Лучше R&B-видео: Normani ft. 6lack – Waves

Лучшее поп-видео: BTS ft. Halsey – Boy With Luv

Лучшее видео на песню в стиле латино: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

Лучшее танцевальное видео: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine

Лучше рок-видео: Panic! At The Disco – High Hopes

Лучшая режиссерская работа: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт и Брендон Ури – ME!

Лучший монтаж: Билли Айлиш – Bad Guy

Лучшая художественная работа: Ариана Гранде – 7 Rings

Лучшая хореография: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura



Певица Rosalia получила две награды / Фото: Getty Images

Лучшая операторская работа: Шон Мендес и Камила Кабелло – Senorita

Лучшая песня, которая мотивирует (специальная награда): Megan Thee Stallion – Hot Girl Summer ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ ign

Лучшая песня лета (специальная награда): Ариана Гранде & Social House – Boyfriend