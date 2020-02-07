Мучает чувство вины, – Саша Положинский рассказал, как живет после резонансного заявления

Украинский вокалист Саша Положинский на днях ошарашил меломанов: 5 февраля артист заявил, что ушел из групп "Тартак" и "Бувье". Но пока сеть засыпали тысячи комментариев, певец решил записать очередное видео, в котором признался, как изменилась его жизнь.

Соответствующим роликом, он поделился на фейсбук-странице. По словам Саши Положинского, он стал первым украинским артистом, который покинул сразу две популярные группы – "Тартак" и "Бувье". И сделал фронтмен это не в пользу одного или другого, а просто решил уйти из коллективов. После заявления, которое всколыхнуло всю Украину, артист получил тысячи сообщений от поклонников и коллег и признался, что его мучает чувство вины.

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Ощущение очень неоднозначные. С одной стороны, начитался вчера много ваших отзывов, благодарностей. Это и приятно, и мучает чувство вины, что подвел. Но еще больше мучает перед коллегами-музыкантами. Понимаю, что их я подвел значительно больше и, возможно, даже оскорбил,

– заявил Александр Положинский.

Кроме этого, артист рассказал историю, что его друг сравнил выход из групп со смертью. Все потому, что после заявления Саша Положинский смог увидеть, как много людей уважают его творчество в составе "Тартак" и "Бувье". В то же время украинский певец ожидает новые проекты и готов начинать работу над ними.

"Сколько бы раз я не извинялся, это ничего не изменит. Есть осознание того, что я сделал что-то важное, есть ожидание интересных вещей в будущем. И есть определенное облегчение. Например, это облегчение позволяет мне сейчас писать это видео. Большая благодарность всем, кто пишет добрые слова. Я и раньше понимал, что "Тартак" в первую очередь и "Бувье" частично – часть украинской музыкальной истории. В общем, мы свой вклад внесли и оставили его, он уже никуда не денется", – добавил он.

Не обошел вниманием Александр Положинский и предложение возглавить родной город Луцк. Артист утверждает, что не мечтал о кресле мэра, однако пообещал обдумать и обнародовать результат.

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Как известно, 5 февраля Александр Положинский публично заявил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Бувье". Причину такого радикального решения он не обнародовал, однако признался, что записывать видео и информировать об этом поклонников и коллег было непросто. Артист попросил с пониманием отнестись к его заявлению и не беспокоить звонками. В то же время, согласно видеообращению, завершать вокальную карьеру Саша Положинский не будет. Певец ожидает новые проекты, о которых пока говорить не намерен.