Pixar впервые в истории презентовали мультфильм с ЛГБТ-героем: интересный трейлер

Студия Pixar представила на Disney Plus особый проект – короткометражный мультфильм с названием Out. В ролике режиссеры впервые сделали главного героя представителем ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает Variety, мультфильм появился на стриминговой платформе Disney Plus 22 мая. В этот день студия Pixar представила серию короткометражных анимационных лент, среди которых – Out. Именно в этой работе впервые в истории показали жизнь человека, который является представителем ЛГБТ-сообщества.

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Главный герой мультфильма – Грег. По сюжету, он хочет поселиться в городе, однако не знает, как рассказать родителям, что будет жить там со своим парнем. Когда героя все больше терзают сомнения, к нему неожиданно приезжают в гости родственники. Грег прячет все доказательства того, что встречается с мужчиной: от фото до подарков. Однако в этом процессе он магическим образом оказывается в шкуре своей собаки.

Мультфильм помогает показать жизненные трудности со стороны. Когда Грег находится не в своем теле, начинает осознавать очевидное. Он больше не хочет прятаться или таить секреты от родных и наконец готов к разговору с родителями.

Смотрите трейлер к мультфильму Out: видео

Воплотить особый проект взялся режиссер Стивен Клей Хантер. Он уже годы сотрудничает со студией Pixar и известен своими работами над знаменитыми мультфильмами "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И". Как и в предыдущих работах, режиссер умело соединил важную социальную тему и юмор. Поэтому презентации мультфильма Out ожидали сотни киноманов.

Как ранее Pixar затрагивал тему ЛГБТ

На самом деле Pixar – одна из немногих студий, которая осмеливается поднимать тему ЛГБТ-отношений в мультфильмах. Однако ранее режиссеры только эпизодически упоминали это. К примеру, в известной ленте "Вперёд" полицейская-циклоп Спектр вспомнила, что имеет девушку.

Всего одна фраза повлияла на прокат мультфильма. Так, в России цензоры заменили слово на "партнерша". А вот в Саудовской Аравии, Кувейте, Омане и Катаре вообще отказались показывать мультфильм "Вперёд".

По данным СМИ, намеки на однополые отношения можно проследить и в других успешных проектах. В частности, в "Истории игрушек-4" и "В поисках Дори".