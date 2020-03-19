Киноманов покорил первый трейлер к мультфильму "Душа": что известно о новинке Disney

В сети опубликовали первый трейлер к мультфильму "Душа" от Disney и Pixar. И хоть кинотеатры остаются закрытыми на карантин, авторы новинки назначили премьеру на 18 июня 2020 года.

Ролик вызвал немалый ажиотаж в сети. Все потому, что в мультфильме "Душа" режиссер Пит Доктер затронул тему реинкарнации.

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В центре сюжета нового мультфильма – история преподавателя музыки в средней школе Джо Гарднера. Мужчина обожает джаз и однажды даже выходит на сцену джазового клуба. Однако после желанного выступления Джо становится жертвой несчастного случая, а его душа покидает тело.

После смерти главный герой попадает в потусторонний центр, где души развиваются перед тем, как отправиться в новорожденного ребенка. Именно там Джо ждут потрясающие приключения и размышления над тем, что такое – иметь душу.

Главные актеры и роли мультфильма Disney:

Джейми Фокс – Джо Гарднер, учитель музыки

Тина Фей – 22, душа, пойманная в ловушку на You Seminar с невыразительным взглядом на жизнь

Questlove – Керли, барабанщик в группе Джо

Филис Рашад – мама Джо

Давид Диггс – Пол, местный враг Джо

Премьера мультфильма "Душа" запланирована на 18 июня 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса презентацию новинки Disney могут перенести.

Смотрите трейлер "Душа" на украинском: видео