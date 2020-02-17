Мультфильм "Соник в кино" установил абсолютный рекорд в прокате
Анимационная картина "Соник в кино", снятая на основе франшизы видеоигр от Sega, стартовала в мировом и украинском прокате накануне прошлых выходных – 13 февраля. За несколько дней в релизе мультфильм смог стать абсолютным рекордсменом среди всех экранизаций на видеоигры.
О том, что "Соник в кино" отлично справляется в прокате сообщает специализированное издание Box Office Mojo.
Здесь больше: "Соник в кино": в украинский прокат выходит мультфильм, снятый по мотивам игры
За первый уикенд мультфильм, снятый по мотивам видеоигры, собрал 57 миллионов долларов, чем показал лучший результат в старте среди других экранизаций за всю историю.
К примеру, нашумевший фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин)" не оправдал ожиданий и собрал в прокате всего 33,2 миллиона долларов. Однако ему прогнозировали менее 55 миллионов долларов.
Так, с февральских премьер "Хищные птицы" заняли второе место в рейтингах после "Соник в кино". Добавим, что на создание мультфильма о быстром пришельце Сонике выделили 95 миллионов долларов. Учитывая заинтересованность лентой, вероятнее всего, что создатели смогут хорошо заработать на экранизации.
Соник в кино: трейлер смотреть онлайн
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