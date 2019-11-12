Новые мультфильмы 2019 года: лучшая подборка для детей

2019 год стал богатым не только на кинопремьеры, но и на мультфильмы, которых ждали не только дети, но и взрослые. Редакция LifeStyle 24 выбрала для вас пятерку самых интересных экранизаций, которые вам непременно понравятся.

"Королевский корги"

Мультфильм "Королевский корги" – это история о домашнем любимце Елизаветы ІІ. Собака корги любит дебоширить и наводить свои порядки в Букингемском дворце. Для него королевская резиденция – это огромная площадка, по которой можно безостановочно бегать и развлекаться. Рекс является любимцем королевы, поэтому весь ущерб, который он наносит – ему прощают с легкостью.



Мультфильм "Королевский корги"

Однако, у корги есть младшие братья, которым королева уделяет меньше времени. Поэтому один из них прибегает к хитростям и убеждает Рекса в том, что вне королевской резиденции его ждет лучшая жизнь.

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Наивная собачка соглашается на такой шаг и оказывается в одиночку среди шумных улиц. Несмотря на поражение, он не теряет веру и ставит себе первоочередную задачу – найти путь к своей хозяйке. На украинском языке мультфильм представлен на многих сайтах.

Смотрите трейлер мультфильма "Королевский корги": видео

"Тайная жизнь домашних животных 2"

Мы думаем, что когда утром уходим на работу и оставляем до вечера наших домашних любимцев, они вежливо нас ждут. На самом деле все выглядит несколько по-другому. У животных очень интересная жизнь. Пес Макс уже пережил множество историй, живя в квартире в четырех стенах. А после появления в его доме пса Дюка, его жизнь сильно изменилась.



Главный герой мультфильма – собака Макс

Вместе с друзьями они отправляются на поиски сына своей хозяйки, который ушел из дома в неизвестном направлении. В компании побратимов начинается новое и веселое приключение в большом городе. Мультфильм в хорошем качестве на украинском языке можно найти в сети.

Смотрите трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2": видео

"Король Лев"

Анимационный фильм "Король Лев" – это обновленная лента от студии Disney. Всех персонажей создали благодаря компьютерной анимации и современным технологиям.

Экранизация о Короле Льве рассказывает известную нам историю про львенка Симбу, сына великого короля Муфасы, который становится жертвой злого и агрессивного дяди Шрама, стремящегося отвоевать лидерство у своего брата.



"Король Лев" понравится не только детям, но и взрослым

Лев Шрам изгоняет львенка из саванны и завоевывает территорию, о которой он так долго мечтал. Поэтому Симба отправляется вдаль от дома и находит себе новых друзей. Пока лев растет с Тимоном и Пумбой, не зная о том, что творится дома – на его поиски отправляется его подруга.

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Оказывается, что Шрам держит всех в голоде, а стадо гиен имеет большее влияние, чем кто-либо другой. Тогда молодой Симба отправляется домой, чтобы вернуть утраченные земли и восстановить справедливость.

Смотрите трейлер мультфильма "Король Лев": видео

"Angry Birds 2"

Анимационную картину "Angry Birds 2" все с нетерпением ждали еще в начале выхода трейлера в феврале 2019 года. Во второй части мультфильма все превращается в лед. Орлица Зета, которая злится на остров птиц из-за неразделенной любви, имеет целью уничтожить все, что там живет и движется. Для этого она задумывает ледяными бомбами полностью сокрушить жилье птичек и свинок.



В мультфильме очень много смешных моментов

Однако птички отправляются на спецоперацию для устранения бомбы и спасения своих родственников и друзей. Фильм можно найти на украиноязычных порталах.

Смотрите трейлер мультфильма "Angry Birds 2": видео

"Семейка Адамсов"

24 октября в украинских кинотеатрах вышел мультфильм "Семейка Адамсов", в котором рассказывается о приключениях готической семейки. Семейка Адамсов 365 дней в год живет в атмосфере Хэллоуина: они одеваются в черную одежду, не улыбаются и держатся подальше от обычных людей. Впрочем все меняется в тот момент, когда дочке семейства Уэнсдей захотелось пойти в школу.



Мультфильм "Семейка Адамслв" о самой хмурой семейке планеты

Там она находит подругу, а ее родители лишние хлопоты, так как к ним домой наведывается настоящая толпа людей, которых пугает их устрашающий дом.

Смотрите трейлер мультфильма "Семейка Адамсов": видео