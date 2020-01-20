24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Мультфильмы "Мадагаскар" и "Тролли" получат продолжение в виде сериалов: подробности

10 Читати новину українською
"Мадагаскар" и "Тролли" станут сериалом / Коллаж: LifeStyle 24

Любимые анимационные картины и взрослых, и детей увидят свет в новом виде. История мультиков "Мадагаскар" и "Тролли" продолжится, однако как многосерийная лента.

О создании сериалов по мотивам популярных проектов сообщили представители потокового сервиса Hulu изданию The Wrap. Как отмечается, съемке помогла договоренность организации со студией DreamWorks Animation.

Интересно! "Ведьмак" 2 сезон: Netflix готовится к съемкам новых эпизодов – невероятные фото локаций

Сериал по мотивам "Мадагаскара" будет выходить с подзаголовком "Маленькие дикари", что на языке оригинала звучит как A Little Wild. Он будет рассказывать о четверке любимых героев. По сюжету, события будут разворачиваться в одном из нью-йоркских зоопарков. Лев Алекс, зебра Мартин, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман будут пытаться следовать за мечтой, из-за чего попадут в ряд новых приключений.

А вот сериал по мотивам мультфильма "Тролли" получит название "Троллитопия", которая на языке оригинала выглядит так – TrollsTopia. Создатели будущей ленты решили сосредоточить сюжет на героине Поппи и ее друзьях по случаю выхода сиквела, мультфильма "Тролли: Мировой тур". Стоит добавить, что вторая часть "Троллей" выйдет на большой экран уже 19 марта этого года. А вот про точные даты выхода будущих проектов представители сервиса Hulu пока не сообщают.

"Тролли: Мировой тур": трейлер на украинском смотреть онлайн

 

Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
сегодня
10547
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20165
сегодня 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 10540
сегодня 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 69
сегодня 11:15 SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии
Марина Джура 127
19 января 12:41 Крещение в Украине: как знаменитости поздравляют с праздником
Надія Біленко 697
Новости
Больше новостей
Залиште відгук